Pfizer сократит долю в акционерном капитале Haleon до 7,3%

Pfizer планирует продать около 700 миллионов обыкновенных акций Haleon, о чем сообщает банк J.P.Morgan. После продажи акций доля Pfizer в капитале Haleon снизится с 15% до 7,3%.

Американская фармацевтическая компания рассчитывает продать почти 7,7% акционерного капитала Haleon, которая была создана в результате слияния подразделений GSK и Pfizer по производству безрецептурных препаратов и потребительских товаров в 2019 году. В 2022 году Haleon вышла из состава GSK и стала самостоятельной компанией.

В 2023 году Pfizer заявила о своих намерениях постепенно сократить свою долю в Haleon, однако до сих пор остается ее крупнейшим акционером.

Pfizer находится под давлением со стороны хедж-фонда Starboard Value, который требует привлечь руководство компании к ответственности за неэффективное управление. В октябре прошлого года компания продала часть акций Haleon за 3,3 млрд долларов США. Ранее, в мае, аналогичную операцию провела и GSK.

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