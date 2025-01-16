Суд отклонил требование FDA о нанесении предупредительных маркировок на сигареты

Согласно решению Федерального суда Техаса, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) не вправе требовать от производителей нанесения на пачки сигарет и использования в соответствующих рекламных материалах 11 графических изображений рисков для здоровья, связанных с курением.

Окружной судья встал на сторону R.J. Reynolds и других табачных компаний, посчитав, что FDA не имеет полномочий выдвигать подобные требования.

В 2009 году Конгресс США принял Закон о борьбе с табакокурением, согласно которому на упаковке и в рекламных материалах должны быть приведены девять соответствующих предупредительных изображений.

По словам окружного судьи, FDA не только ввело требование об обязательном использовании двух дополнительных предупреждений, не предусмотренных законом, но и потребовало применения точного текста, принятого Конгрессом только для двух из девяти маркировок.

Изображения используются для предупреждения о том, что курение может вызывать рак мочевого пузыря, рак головы и шеи, смертельные заболевания легких, задержку роста плода во время беременности, катаракту и сахарный диабет 2-го типа.

FDA настаивало, что в соответствии с законом имеет право вносить изменения формата, типа и текста любой из обязательных маркировок. Однако суд отметил, что, даже если FDA могло внести изменения в девять предупредительных изображений, оно не вправе вносить дополнительные.

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