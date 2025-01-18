Минфин освободит ряд заказчиков от обязательной закупки лекарств и медизделий у СМП

Минфин собирается освободить крупных госзаказчиков от обязательных закупок лекарств и медизделий у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Исключения будут действовать только для заказчиков, готовой объем закупок лекарств и медизделий которых составляет 20 млн руб. и более, а также при закупке наркотических и психотропных препаратов.

Минфин разработал проект постановления «Об установлении случаев осуществления закупок, при которых такие закупки не включаются в расчет совокупного годового объема закупок при определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Федерального закона». Документ проходит общественное обсуждение до 29 января.

Проектом постановления устанавливаются дополнительные случаи освобождения госзаказчиков от обязательной закупки товаров и услуг у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В частности речь идет о закупках лекарств и медицинских изделий крупными госзаказчиками.

Такое исключение в случае принятия законопроекта будет предусмотрено только для заказчиков, готовой объем закупок лекарств и медизделий которых составляет 20 млн руб. и более. Ранее, в 2022-2024 годах, аналогичное исключение действовало для государственных учреждений, подведомственных федеральным или региональным органам власти (Закон № 223-ФЗ.).

Кроме того, исключение будет действовать на закупку наркотических средств и психотропных веществ, перечень которых утвержден постановлением правительства № 681 от 30.06.1998. Как следует из пояснительной записки, в Минфин систематически поступают обращения от заказчиков таких препаратов и веществ, которые проводят их закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Авторы обращений сетуют на сложности либо невозможность достижения минимального объема закупок у СМП в размере 25 % от совокупного годового объема закупок в связи с фактическим отсутствием или небольшим количеством таких организаций.

Правительство получило право утверждать дополнительные исключения для закупок товаров у СМП и СОНКО с 1 января 2025 года в связи с вступлением в силу поправок в Закон о госзакупках, утвержденных Федеральным законом № 494-ФЗ от 26.12.2024.

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Дина Коблова

Таисия Кубрина

pharmvestnik