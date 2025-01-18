Суд взыскал с челябинского Минздрава 27 млн рублей за неиспользованный препарат

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с регионального Минздрава 27 млн руб. в пользу ООО «Медицинские инновации и технологии». Компания поставила препарат с МНН голодирсен, но пациент, которому предназначалось лекарство, скончался. Минздрав региона не заплатил за препарат и потребовал расторгнуть договор.

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел дело по иску регионального Министерства зравоохранения к ООО «Медицинские инновации и технологии» («МИТ»). Согласно информации из картотеки арбитражных дел, челябинский Минздрав подал апелляционную жалобу на решение суда.

В июне 2024 года компания «МИТ» поставила в фарморганизацию АО «Областной аптечный склад» не зарегистрированный в России препарат с МНН голодирсен (ТН «Виондис 53»), который используется для лечения миодистрофии Дюшенна—Беккера. Лекарство в количестве 117 упак. было рассчитано на три месяца терапии. Однако пациент, для которого приобреталось дорогостоящее лекарство, скончался 5 июня 2024 года.