Лекарства за год подорожали на 11%

В декабре цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 0,4% по отношению к ноябрю, следует из статистики Росстата. Жизненно важные препараты подорожали на 0,3%. За год медикаменты подорожали на 11%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен. В 2024 году цены на медикаменты выросли сильнее всего среди непродовольственных товаров: рост составил 11% год к году. В 2023 году стоимость медикаментов увеличилась на 6,1% по отношению к 2022 году.
За декабрь цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,4%. В том числе на:
- эссенциале форте Н и ренгалин — +1,6%,
- энтеросгель — +1,4%,
- эргоферон — +1,3%,
- магне В6 — +1,2%,
- аллохол, метилурацил и мидокалм — +0,9%,
- левомеколь — +0,8%,
- нимесулид, поливитамины и цитрамон — +0,7%,
- таурин — +0,6%,
- кеторол экспресс — +0,5%.
Снизились цены на валерианы экстракт и синупрет (-1,2%), аципол (-0,8%), метамизол натрия (анальгин отечественный) и мирамистин (-0,4%).
На лекарственные препараты, которые входят в Перечень ЖНВЛП, цены в декабре в среднем увеличились на 0,3%, в том числе на:
- фуросемид — +1,4%,
- дротаверин (но-шпу) и натрия хлорид — +1,1%,
- колекальциферол (витамин Д3) и парацетамол — +0,7%,
- амоксициллин с клавулановой кислотой, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), бисакодил, омепразол, панкреатин и смекту — +0,5%.
Снизились цены за месяц на фосфоглив (-0,6%), азитромицин и эуфиллин (-0,2%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в декабре в среднем выросли на:
- корригирующие очки +1,1%,
- шприцы одноразовые +1,0%,
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) +0,9%,
- бинты и вату +0,4%.
Снизились цены, согласно статистике Росстата, на термометры медицинские электронные стандартные (-0,2%).
В целом инфляция в России по итогам 2024 года достигла 9,52%. В 2023 году она составила 7,42%, а в 2022 — 11,94%.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik