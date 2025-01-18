Pfizer выручила 3,1 млрд долларов от очередной продажи акций Haleon

Pfizer в третий раз сократила свое участие в Haleon, выручив с продажи акций 3,1 млрд долл. Фармгигант сохранил долю в 7,3%, оставшись крупнейшим акционером компании, владеющей такими брендами, как Sensodyne, «Панадол» (парацетамол) и «Адвил» (ибупрофен).

Pfizer продала 700 млн акций британского производителя потребительских товаров для здоровья Haleon за 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,1 млрд долл.), сократив свою долю в компании с 15 до 7,3%. При этом американский производитель все еще останется крупнейшим акционером компании с долей в 7,3%, пишет агентство Bloomberg.

Более 150 инвесторов разместили заявки на приобретение акций. На десять покупателей пришлось около 60% всех проданных ценных бумаг, говорится в сообщении.

Это третья сделка Pfizer по выходу из капитала Haleon. В марте 2024 года американский фармгигант уменьшил долю с 32 до 24%, получив с продажи около 3,5 млрд долл., а затем в октябре — до 15%, что принесло производителю еще 3,6 млрд долл.