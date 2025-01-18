GSK купит разработчика прецизионных препаратов от рака за 1,15 млрд долларов

GSK приобретает биотехнологическую компанию IDRx за 1,15 млрд долл. для получения прав на подающий большие надежды препарат от рака. Разработка показала высокую эффективность в ходе испытаний и может стать новым методом лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей.

GSK заключила соглашение о покупке биотехнологического стартапа IDRx на общую сумму в 1,15 млрд долл. Как сообщила британская фармкомпания, основной актив — это экспериментальный препарат IDRX-42. Он предназначен для лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей (ГИСО) – наиболее распространенного подтипа сарком мягких тканей. Ежегодно в мире диагностируется от 80 до 120 тыс. новых случаев этого заболевания.

Стороны договорились, что GSK выплатит аванс в размере 1 млрд долл. и дополнительные 150 млн долл. после того, как регуляторы одобрят лекарство. Британский фармгигант также обязался делать лицензионные отчисления в пользу немецкой компании Merck KGaA, у которой IDRx приобрела права на IDRX-42 в 2022 году.