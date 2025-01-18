Минздраву предложили составлять перечень не используемых в РФ запатентованных медизобретений

Актуальная версия статьи состоит из двух пунктов: первый – о том, что правительство имеет право предоставлять возможность использования запатентованного изобретения без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом и соразмерной выплатой; второй – «методика определения размера и порядок выплаты утверждаются правительством». В законопроекте же предлагается расширить статью до 19 пунктов, которые каталогизируют функции регуляторов и участников патентных правоотношений.

Например, патентообладатель сможет подать в Минздрав обращение об исключении из перечня медицинского изобретения. Необходимо предоставить материалы, подтверждающие доступность на территории России продукции, в которых оно используется. Изобретения, доступные на территории страны, не будут подлежать включению в перечень. Список изобретений, который будет публиковаться на официальном сайте Минздрава, может быть дополнен или изменен по инициативе регулятора, говорится в проекте.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае принятия обновленного закона будет формировать и вести общероссийской перечень на основании всех списков и информации об их изменениях от ведомств.

После публикации перечня любое российское юрлицо может подать в Минздрав заявку об использовании изобретения, отмечается в проекте. Требования к тем, кому может быть предоставлено право использования изобретений, к содержанию заявки и прилагаемых к ней материалов, порядок рассмотрения заявок и принятия решения по ним будет утверждать правительство. После получения заявки Минздрав в течение десяти рабочих дней будет уведомлять патентообладателя о ее получении и предлагать ему заключить с заявителем в течение 90 дней с даты направления уведомления лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения. При заключении лицензионного договора заявитель и патентообладатель должны уведомить об этом ведомство.

Если патентообладатель отказывается от заключения договора, то Минздрав, согласно проекту, в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока на заключение договора направит копии заявки и приложенных к ней материалов на рассмотрение в другие федеральные органы. Если будут возражения, то формируется комиссия по рассмотрению возражений, если нет, то Минздрав вправе самостоятельно принять решение об использовании заявителем изобретения без согласия патентообладателя. О принятии решения Минздрав уведомит патентообладателя в течение пяти рабочих дней.

При чрезвычайных обстоятельствах Минздрав сможет принять решение об использовании изобретения без соблюдения вышеуказанных требований.

Согласно проекту, после вступления в силу решения заявителю предоставляется право использовать указанное в решении изобретение в течение периода действия патента. Решение может быть отменено, если заявитель не воспользовался данным правом в течение трех лет с даты вступления в силу решения, патентообладатель обеспечил использование соответствующего изобретения на территории РФ, прекратились чрезвычайные обстоятельства.

В случае недобросовестного поведения патентообладателя или нарушения им требований антимонопольного законодательства суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления или иного нарушения вправе уменьшить патентообладателю вознаграждение, а также применить иные меры, предусмотренные законом.

Авторы инициативы считают, что «действующее российское патентное законодательство излишне направлено на охрану частных интересов патентообладателей (в первую очередь зарубежных) и не предусматривает целый ряд разрешенных международным правом механизмов, необходимых для достижения баланса частных и национальных интересов». Особую угрозу, по их мнению, представляют возможные злоупотребления со стороны зарубежных патентообладателей в условиях санкций. Именно для решения этих проблем и был разработан законопроект.

В конце сентября 2024 года председатель Суда по интеллектуальным правам (СИП) Людмила Новоселова рассказала, что количество профильных дел в различных судах России ежегодно увеличивается на 20%, растет и число патентных споров. Такую динамику Новоселова связала с развитием экономики. Патентные споры, по мнению судьи, позволяют расчищать рынок от «ненужных патентов». «Особенно это актуально, например, в случае с патентами на лекарственные средства, когда уже существующие, постоянно продлеваемые патенты мешают выходу на рынок дженериков препаратов, снабжению ими населения», – пояснила председатель СИП. О громких патентных спорах на отечественном фармрынке в 2024 году, какую позицию по ним занимали регуляторы и на каких изменениях настаивают законодатели – в обзоре Vademecum.