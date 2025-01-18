Представлен порядок применения клинических рекомендаций

В проекте подчеркивается, что клинические рекомендации – это документы, в основе которых лежат научные данные, доступные во время их подготовки. Они имеют практическую направленность и являются ориентиром для врача при оказании медпомощи в конкретных ситуациях. КР будут применяться для оказания медпомощи в подведомственных федеральным и региональным органам госвласти медорганизациях. В случае принятия проекта предписания не будут применяться в ходе клинической апробации.

Организации, в свою очередь, должны обеспечивать работникам условия для оказания медпомощи на основе таких алгоритмов. Минздрав предлагает учесть и случаи невозможности проведения медицинского вмешательства, предусмотренного клинрекомендациями. В проекте в качестве примеров таких ситуаций указано отсутствие лицензии на меддеятельность на процедуры, показанные пациенту, неимение необходимых медизделий, лекарств, расходных материалов или специалистов. В таких случаях, как указано в проекте, пациенту должна быть предоставлена рекомендуемая медпомощь с помощью телемедицинских технологий. Также больной может быть направлен для получения медпомощи в организации, имеющие необходимое оснащение, в том числе путем маршрутизации пациента в медорганизацию, участвующую в реализации территориальной программы госгарантий, даже если она находится на территории другого субъекта РФ.

Минздрав предлагает установить порядок обращения лечащих врачей к КР в ходе диагностики заболевания. Так, регулятор разрешает медикам обращаться к клиническим рекомендациям с учетом анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований.

Также в проекте зафиксирован способ назначения и применения средств и препаратов, не предусмотренных клинрекомендациями. Для этого в медорганизации предлагается созывать консилиум врачей, по решению которого медицинские показания (индивидуальная непереносимость, жизненные показания) будут ставиться выше клинических рекомендаций.

В документе Минздрав также предлагает установить, что КР, размещенные на официальном сайте ведомства до 1 июня, будут применяться при формировании программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на очередной год и плановый период.

В проекте разработчик указал, что КР не будут выступать предметом федерального госконтроля, то есть не будут проверяться Росздравнадзором. Также эти алгоритмы не будут являться «обязательными требованиями» и включаться в предмет оценки соблюдения требований при госконтроле, разрешительной деятельности и других формах оценки, осуществляемых органами госвласти. Эти алгоритмы предлагается не оценивать при экспертизе качества медпомощи, проводимой в соответствии со ст. 64 № 323-ФЗ. На основе положений клинрекомендаций будут формироваться критерии оценки качества медпомощи, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В 2021 году Госдума приняла поправки в 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ», согласно которым все клиники и медработники обязаны следовать КР с 1 января 2022 года. Такое решение вызвало опасение профсообщества: специалисты указывали на недоработанность клинических рекомендаций. В Минздраве же уверяли, что процесс перехода к новым правилам будет проходить поэтапно, а КР будут актуализированы. К установленному сроку все рекомендации обновить не удалось, и в конце 2022 года дата перехода на новый алгоритм работы была перенесена правительством на 1 января 2024 года.

Однако и к новому дедлайну, по мнению депутатов Госдумы, регионы технически и финансово подготовиться не смогли. Так, в конце 2023 года еще на год был отложен поэтапный переход к новым правилам. На основании последнего решения Госдумы переход на полноценную работу клиник по КР стартовал 1 января 2025 года. В марте 2024 года в правительстве уточнили, что все выпущенные до 1 января 2024 года КР, несмотря на формальную пролонгацию переходного периода, обязательны для выполнения. Тем не менее опасения у профсообщества и регуляторов по поводу нового порядка все еще остались: в сентябре 2024 года руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и экс-председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратили внимание Минздрава на необходимость учесть фактический уровень готовности клиник и врачей соответствовать нормативам. Отсутствие разъяснений по этому вопросу, по мнению участников обсуждения, могло привести к «посадкам» врачей.

Дискуссия о применении КР в профсообществе возобновилась за месяц до установленной даты – в декабре 2024 года. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав за слабое информирование врачей, а в «Единой России» провели специальное заседание по статусу КР под руководством главврача «Коммунарки» Дениса Проценко. Представители министерства на мероприятии пообещали утвердить четкий порядок использования КР и обновить устаревшие критерии качества медпомощи. В комиссии «Единой России» по здравоохранению, тем не менее, пообещали внести законопроект о переносе старта работы по клинрекомендациям, если обещанный Минздравом порядок не будет представлен до конца 2024 года.

О планах Минздрава зафиксировать в разрабатываемом порядке применения КР возможность отклониться от алгоритмов в зависимости от клинического случая 10 декабря 2024 года на заседании профильного комитета Госдумы сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.