Подмосковный производитель систем для взятия крови выходит на новый уровень мощности

Подмосковное предприятие «Гранат Био Тех», расположенное в особой экономической зоне «Дубна», существенно нарастило производственные мощности. По информации регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, ежегодный объем выпуска вакуумных систем для забора биоматериала достигнет 210 млн единиц.

Как отметила Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и глава профильного министерства области, значительное увеличение производительности — более чем на 25% — стало возможным благодаря введению в эксплуатацию новой производственной линии в конце 2024 года.

«Теперь в год компания сможет производить не менее 210 млн одноразовых вакуумных пробирок, которые используются при взятии крови из вены», — сказала она.

Примечательно, что предприятие уже заняло существенную долю российского рынка, которая превышает 27%. Производственный комплекс обеспечивает полный технологический цикл: от литьевого производства до упаковки готовой продукции. В ассортимент выпускаемых изделий входят пробирки, специальные держатели и двусторонние иглы, формирующие комплексную систему для забора венозной крови.

gxpnews