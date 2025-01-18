Гель для генной терапии буллезного эпидермолиза начинают применять в РФ

В подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства начинается применение инновационного препарата «Виджувек» (беремаген геперпавек) для лечения буллезного эпидермолиза. Об этом проинформировал фонд «Круг добра», отметив, что Российская Федерация вошла в число стран-первопроходцев по внедрению данного лекарственного средства.

«Первая партия препарата закуплена и поставлена в конце прошлого года в регионы. Всего в ближайшие месяцы лекарство получат около 150 детей, которым подходит препарат, из 65 регионов страны», – рассказали в пресс-службе. В ближайшее время терапию смогут получить около 150 юных пациентов из 65 субъектов страны, которым показан данный препарат.

Медицинские исследования демонстрируют высокую эффективность лекарства в заживлении кожных повреждений у детей с тяжелыми формами заболевания, причем терапевтический эффект сохраняется длительное время. Беремаген геперпавек представляет собой гелевую форму препарата генной терапии, что обусловлено спецификой лечения кожных покровов. Механизм действия основан на восстановлении способности клеток кожи вырабатывать коллаген в местах нанесения препарата.

До появления этого лекарства специфической терапии данного заболевания не существовало. Буллезный эпидермолиз входит в список редких заболеваний, курируемых фондом «Круг добра». На данный момент 292 ребенка с тяжелыми формами болезни обеспечиваются необходимыми перевязочными материалами, включая специализированные губчатые и сетчатые повязки с фиксирующими бандажами.

Пациенты нуждаются в постоянном уходе, использовании специальных перевязочных средств и профилактике инфекционных осложнений. Решение о закупке «Виджувека» попечительский совет благотворительного фонда «Круг добра» принял в июле 2024 года.

gxpnews