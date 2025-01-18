Жители 367 поселений Якутии не могли приобрести лекарства из-за отсутствия аптек

В результате масштабной проверки системы лекарственного обеспечения в Республике Саха (Якутия) выявлены серьезные нарушения прав населения на доступ к медикаментам, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Жители 367 населенных пунктов испытывали трудности с приобретением необходимых лекарств и медицинских изделий.

«К примеру, в селе Березовка Среднеколымского района, расположенном в 270 км от районного центра, 74 семьи, в том числе являющиеся представителями коренных малочисленных народов Севера, не могли купить для собственных нужд лекарственные препараты», – отмечается в публикации.

По результатам проверки прокуратура инициировала ряд мер реагирования, включая судебные разбирательства по фактам бездействия медицинских учреждений. Проведена масштабная работа по исправлению ситуации, к которой были подключены правительство региона и Росздравнадзор.

По итогу было решено выделить медицинским организациям финансирование в размере более 100 млн рублей, что позволило существенно расширить сеть аптечных пунктов. Так, 374 организациям были выданы необходимые лицензии. В результате жители ранее проблемных территорий получили полноценный доступ к розничной продаже лекарств, заявили в прокуратуре.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому на 2025 год в регионе устанавливается запрет на привлечение иностранных граждан с разрешением на трудоустройство на основании патентов в ряде отраслей. В список в том числе включена и отрасль здравоохранения.

gxpnews