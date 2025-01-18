«Биннофарм Групп» открыла представительство во Вьетнаме

Российская фармкомпания «Биннофарм Групп» открыла представительство во Вьетнаме, ставшее девятым по счету офисом, для расширения коммерческого присутствия на международных рынках. Это позволит продолжить экспортный рост, в частности, дальнейшее расширение на другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Расширение международного присутствия – одна из стратегических целей компании, которая создаст возможности для роста бизнеса и увеличения портфеля. «Это новые возможности по поиску деловых партнеров, установлению и налаживанию связей с ними, а также изучению возможностей для инвестиций во Вьетнаме и продвижению нашей продукции. К регистрации готовятся в первую очередь лекарственные безрецептурные препараты в направлении ЖКТ», – отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

По его словам, рынок Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии представляет собой один из самых динамично развивающихся сегментов фармацевтической отрасли. На сегодняшний день препараты «Биннофарм Групп» доступны в 13 странах. В 2023 году компания запустила деятельность в Китае, создав там локальную структуру для работы с местными партнерами и клиентами. Кроме того, в декабре 2024 года компания объявила о подготовке к выходу на рынок Ирака, где первые поставки запланированы на IV квартал 2025 года. Уже определены первые препараты для регистрации и последующих поставок, годовой оборот по которым оценивается в $500 000.

gxpnews