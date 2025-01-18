Российская фармкомпания «Биннофарм Групп» открыла представительство во Вьетнаме, ставшее девятым по счету офисом, для расширения коммерческого присутствия на международных рынках. Это позволит продолжить экспортный рост, в частности, дальнейшее расширение на другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Расширение международного присутствия – одна из стратегических целей компании, которая создаст возможности для роста бизнеса и увеличения портфеля. «Это новые возможности по поиску деловых партнеров, установлению и налаживанию связей с ними, а также изучению возможностей для инвестиций во Вьетнаме и продвижению нашей продукции. К регистрации готовятся в первую очередь лекарственные безрецептурные препараты в направлении ЖКТ», – отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.
По его словам, рынок Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии представляет собой один из самых динамично развивающихся сегментов фармацевтической отрасли. На сегодняшний день препараты «Биннофарм Групп» доступны в 13 странах. В 2023 году компания запустила деятельность в Китае, создав там локальную структуру для работы с местными партнерами и клиентами. Кроме того, в декабре 2024 года компания объявила о подготовке к выходу на рынок Ирака, где первые поставки запланированы на IV квартал 2025 года. Уже определены первые препараты для регистрации и последующих поставок, годовой оборот по которым оценивается в $500 000.