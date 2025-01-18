«Известия»: прокуратура Москвы требует закрыть сеть по продаже «чудо-лекарств» пенсионерам

Столичная прокуратура инициировала судебное разбирательство с целью запретить деятельность периодического издания «ПроЗдоровье» и торговой онлайн-площадки «Здравомед» в российском правовом поле. Об этом стало известно благодаря публикации в «Известиях», основанной на материалах расследования ассоциации «Антиконтрафакт».

Как говорится в источнике, на протяжении длительного времени обе организации вели сомнительную коммерческую деятельность, нацеленную преимущественно на пожилых людей. Их бизнес-модель строилась на реализации биодобавок растительного происхождения и различных концентратов под видом медицинских препаратов. Маркетинговая стратегия включала распространение печатных материалов через почтовые ящики, где публиковались фиктивные хвалебные отзывы о чудодейственных свойствах продукции якобы от медицинских специалистов и пользователей.

«При этом на сайте „Здравомед“ и в карточках товаров на маркетплейсах продавцы указывают, что „препарат не является лекарственным средством“. Но в газете таких пометок нет. В состав препаратов, произведенных под ключ в одной из подмосковных лабораторий, входят лишь растительные компоненты, следует из их описания. Например, свечи „Профитон“ содержат лишь антисептик и масло какао, но в газете они презентуются как „наш ответ американской атомной бомбе“ и якобы способны вылечить почти все болезни – от проблем с ЖКТ до акне», – пишет газета.

Следствие выявило беспрецедентную наценку на продукцию, достигавшую в отдельных случаях 4200%. Надзорные органы, проведя тщательную проверку рекламных материалов, обнаружили множественные нарушения действующего законодательства. Установлено, что за этой схемой стоит ИП Сергей Щербуха, ранее уже привлекавший внимание контролирующих органов.

В начале 2024 года региональное подразделение ФАС уже фиксировало нарушения в его рекламной деятельности, связанной с продвижением медицинской и косметической продукции, однако предписание ведомства было проигнорировано предпринимателем.

«Препараты, рекламируемые в газете, не имеют госрегистрации либо зарегистрированы как косметика, парфюм, пищевые добавки. Данные псевдопрепараты просто физически не могут давать тех чудодейственных эффектов, которые им приписывают. Пожилые люди не только теряют свои пенсионные сбережения, но и тратят время на ложное лечение», – комментирует ситуацию глава Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец.

gxpnews