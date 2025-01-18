Динамика цен на лекарства: что изменилось в декабре 2024 года

В декабре 2024 года на российском фармацевтическом рынке наблюдалась умеренная динамика цен. Согласно статистическим данным Росстата, медикаменты, не входящие в перечень ЖНВЛП, продемонстрировали средний рост стоимости на 0,4% относительно ноября.

Среди препаратов не из списка ЖНВЛП подорожание затронуло следующие позиции:

«Эссенциале форте Н» и «Ренгалин» (+1,6%);

«Энтеросгель» (+1,4%);

«Эргоферон» (+1,3%);

«Магне В6» (+1,2%);

«Аллохол», «Метилурацил» и «Мидокалм» (+0,9%);

«Левомеколь» (+0,8%);

«Нимесулид», поливитамины и «Цитрамон» (+0,7%);

«Таурин» (+0,6%);

«Кеторол Экспресс» (+0,5%).

При этом некоторые препараты показали снижение цен: экстракт валерианы и «Синупрет» подешевели на 1,2%, «Аципол» – на 0,8%, а отечественный «Анальгин» и «Мирамистин» – на 0,4%.

Что касается жизненно важных лекарств, их стоимость увеличилась в среднем на 0,3%. Наибольший рост показал «Фуросемид» (+1,4%), за ним следуют «Но-шпа» и «Натрия хлорид» (+1,1%). Витамин Д3 и «Парацетамол» подорожали на 0,7%, а группа препаратов, включающая «Амоксициллин» с клавулановой кислотой, отечественный «Аспирин», «Бисакодил», «Омепразол», «Панкреатин» и «Смекту», – на 0,5%. Противоположную тенденцию продемонстрировали «Фосфоглив» (-0,6%), «Азитромицин» и «Эуфиллин» (-0,2%).

В сегменте медицинских товаров и перевязочных материалов зафиксировано повышение цен на корригирующие очки (+1,1%), одноразовые шприцы (+1%), безртутные медицинские термометры (+0,9%), а также бинты и вату (+0,4%). Подешевевшим товаром в этой категории стали стандартные электронные медицинские термометры, цена на которые снизилась на 0,2%.

gxpnews