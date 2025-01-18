FDA одобряет ЛП от Eli Lilly для лечения болезни Крона

Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Omvoh (мирикизумаб) от Eli Lilly для лечения взрослых с болезнью Крона средней и тяжелой степени – типом хронического воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Ранее Omvoh уже был одобрен в Америке для лечения язвенного колита средней и тяжелой степени – другого типа ВЗК.

Болезнь Крона, вызывающая воспаление в пищеварительном тракте, поражает около 1 млн человек в США, согласно правительственным данным. Одобрение было основано на данных позднего исследования, которое показало, что Omvoh помог 53% пациентов достичь ремиссии после одного года лечения по сравнению с 36% при приеме плацебо.

Eli Lilly пытается занять прочные позиции на многомиллиардном рынке препаратов для лечения заболеваний кишечника, за долю на котором также борются другие игроки, такие как AbbVie и Johnson & Johnson. В прошлом году американский производитель лекарств заключил сделку на $3,2 млрд о покупке Morphic Holding, чтобы получить доступ к экспериментальному пероральному лечению ВЗК, которое предлагает пациентам более удобный вариант дозировки по сравнению с инъекционными методами лечения.

gxpnews