Gilead и правительство США уладили спор по препаратам для профилактики ВИЧ

Gilead Sciences и правительство США урегулировали патентный спор на сумму миллиард долларов США, касающийся препаратов Трувада и Descovy от Gilead, предназначенных для профилактики ВИЧ-инфекции.

Мировое соглашение было заключено после победы Gilead в суде присяжных в 2023 году, когда правительство предъявило компании обвинения в нарушении патентных прав.

Главный юрисконсульт Gilead Дебора Телман в своем заявлении отметила, что соглашение «позволяет Gilead продолжать работу по поиску и разработке инновационных препаратов для лечения опасных для жизни заболеваний».

В иске утверждалось, что Gilead «преувеличила» свою роль в разработке препарата для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, не приняла во внимание вклад Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и отказалась лицензировать патенты CDC.

Правительство претендовало на возмещение ущерба в размере 691 млн долларов США по препарату Трувада и 311 млн долларов США по Descovy. В 2023 году продажи данных препаратов на американском рынке принесли Gilead свыше 1,8 млрд долларов США.

remedium