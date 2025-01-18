США запрещают использование красного красителя в продуктах питания и препаратах

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) ввело запрет на использование синтетического пищевого красителя №3, применяемого при производстве кондитерских изделий и пероральных лекарственных препаратов. Согласно результатам исследований на лабораторных крысах, краситель обладает канцерогенными свойствами.

Более тридцати лет назад был введен запрет на применение данного красителя при изготовлении косметических средств.

В течение нескольких лет различные организации по защите прав потребителей настаивали на его запрете. В 2022 году была подана петиция с требованием об изучении результатов исследований, подтверждающих, что в высокой концентрации краситель вызывал рак у самцов крыс.

«FDA не должно разрешать использование пищевых добавок и красителей, которые способны вызывать онкологические заболевания у людей или животных», — сказал Джим Джонс, заместитель уполномоченного по вопросам продуктов питания для человека.

При этом регулятор заявляет, что исследования на других животных и людях не выявили подобного эффекта, а имеющиеся данные не подтверждают, что использование красителя в пищевых продуктах и пероральных лекарственных препаратах сопряжено с риском для здоровья человека.

Производители пищевых продуктов, которые используют красный №3 при изготовлении своей продукции, должны изменить рецептуру до 15 января 2027 года. Соответствующий срок для фармацевтических компаний установлен на 18 января 2028 года.

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