Препарат Boehringer от когнитивных нарушений при шизофрении не прошел три исследования

Boehringer Ingelheim прекратила исследования лекарства от когнитивных нарушений при шизофрении, которое не смогло подтвердить свою эффективность. Компания продолжит работу в области лечения психических заболеваний, имея в портфеле более 20 перспективных разработок.

Boehringer Ingelheim объявила о провальном завершении III фазы клинических испытаний препарата iclepertin для лечения когнитивных нарушений у пациентов с шизофренией.

Три исследования CONNEX проводились в 41 стране с участием 1840 человек, которые ранее получали антипсихотические средства. Во всех из них лекарство не выполнило ни первичные, ни вторичные критерии эффективности. У получавших iclepertin один раз в день в течение 26 недель не наблюдалось статистически значимого улучшения когнитивных функций или общего качества повседневной жизни по сравнению с группой плацебо.

Препарат представляет собой инновационный селективный ингибитор транспортера глицина-1. Механизм его действия основан на увеличении концентрации нейромедиатора глицина между нейронами. Предполагалось, что это усилит функцию NMDA-рецепторов – они располагаются на поверхности нейронов и участвуют в передаче возбуждающих сигналов в мозге, играя ключевую роль в процессах обучения и запоминания – и в последующем усилит работу главной системы передачи сигналов между нервными клетками в головном мозге – глутаматергической. Нарушение работы этих рецепторов считается одним из ключевых механизмов развития умственных нарушений при шизофрении.

Когнитивные дисфункции – одно из трех основных проявлений психического заболевания наряду с позитивными (галлюцинации, бред) и негативными (социальная изоляция, апатия) симптомами. Они затрагивают более 80% пациентов, страдающих от этого расстройства.

На сегодняшний день не существует одобренных препаратов для целенаправленного лечения когнитивных нарушений при шизофрении. Традиционные антипсихотики действуют только в отношении позитивных симптомов болезни.

Boehringer приняла решение немедленно прекратить исследования iclepertin из-за неудовлетворительных результатов. Однако компания сообщила, что займется разработкой новых методов лечения психических заболеваний. В портфеле компании есть более 20 препаратов, терапевтические свойства которых оцениваются на разных стадиях клинических испытаний.

Фото: boehringer-ingelheim.com

Владимир Заболотских

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