Фармрынок недополучил почти половину необходимого объема антирезусного иммуноглобулина

На российский рынок в 2024 году поступило 98,8 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина, что на 54% меньше, чем годом ранее. В прошлом году рынок получил только три препарата из шести зарегистрированных в стране. Более 60% рынка занял препарат швейцарский «Резогам».

Общий объем антирезусного иммуноглобулина, поступившего на российский рынок в 2024 году, составил 98,8 тыс. упаковок, подсчитал аналитики RNC Pharma. По сравнению с 2023 годом поставки препарата сократились на 54%. Сложности с препаратом наблюдались и в 2022 году, аналитики связывают это с проблемами логистики, но уже в 2023 году вопрос был решен и рынок получил почти весь необходимый объем лекарства.

Сейчас в России зарегистрированы шесть препаратов антирезусного иммуноглобулина, один из которых производится в стране по полному циклу. При этом в 2024 году фармрынок получил только три из этих продуктов, утверждают аналитики. Более 60% от натурального объема поступившего на рынок России иммуноглобулина антирезус в прошлом году занимал препарат с ТН «Резогам» швейцарской компании «Сиэсэл Беринг». В 2024 году в оборот было выведено 59,7 тыс. упаковок — почти вдвое больше, чем компания отгружала в 2023 году.