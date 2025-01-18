Из капитала «Нанолека» вышла связанная с бывшим менеджментом структура

Партнеры Виктора Харитонина Геннадий Швейгерт и Павел Милейко получили по 25% в компании «Нанолек». В апреле прошлого года аналогичные доли в «Нанолеке» приобрели Сергей Осташевич и Василий Кульков. Тогда эксперты оценивали сумму сделки в 9—10 млрд руб.

Партнеры Виктора Харитонина по АО «Фармстандарт» и АО «Эс Джи Биотех» (совместное предприятие «Генериума» и ирландской Shire) Геннадий Швейгерт и Павел Милейко получили по 25% в компании ООО «Нанолек», обратили внимание на изменения в ЕГРЮЛ «Ведомости». Ранее эти 50% долей принадлежали ЗПИФ «Менеджмент-актив» УК «К2 груп», которая принадлежит экс-председателю совета директоров «Нанолека» Антону Паку.

Швейгерт и Милейко приобрели по 25% в компании «Нанолек» (номинальная стоимость, согласно ЕГРЮЛ, по 426 млн руб.). Согласно данным ЕГРЮЛ, они являются совладельцами ООО «Нарцисс-2» (капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний). Швейгерту также принадлежат 50% в ООО «Спецмедлизинг» (деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу), 50% в «Поликлинике № 1» в Челябинской области и доли в ряде других фирм. В портфеле Милейко — 100% в ООО «Камбер» (деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика), 50% в «Медицинской компании» и другие активы.