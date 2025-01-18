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Общественная организация призвала производителей не ждать повышения цены в госзакупках

Экспертная группа «Здравресурс» обратилась с письмами к 26 производителям и дистрибьюторам с просьбой активно участвовать в аукционах на поставку антиретровирусных препаратов (АРВ-препараты) в 2025 году. При этом важно, чтобы на конкурсах цены снижались, а не росли.

Представители «Здравресурса» обеспокоены ситуацией, сложившейся при закупках АРВ-препаратов. В течение 2024 года много аукционов не состоялось, из-за этого они объявлялись повторно по повышенной начальной максимальной цене контракта (НМЦК). Общественная организация написала письмо производителям и дистрибьюторам с призывом участвовать в торгах без повышения НМЦК.

«В 2024 году треть аукционов на АРВ-препараты, проведенных ФКУ «Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения» (ФЦПиЛО) Минздрава РФ, не состоялась по причине отсутствия предложений от участников. Это влечет за собой проведение повторных аукционов, и, что особенно беспокоит, ведет к повышению начальной максимальной цены контракта, что сводит на нет достигнутый прогресс в доступности препаратов. Как следствие, возникают дополнительные затраты из бюджета, задержки поставок и перебои в лечении людей, живущих с ВИЧ», – говорится в письме «Здравресурса», копия которого есть в распоряжении «ФВ».

По данным экспертной группы, из 206 аукционов на средства 2024 года 77 не состоялись на 16 МНН в различных формах и дозировках, то есть около 37%. Из 66 аукционов на средства 2025 года 11 не состоялись, примерно 16%, 43 аукциона, находятся на этапе подачи заявок.

Например, аукционы на ламивудин в дозировке 300 мг не могли состояться четыре раза, в итоге цена в состоявшейся закупке выросла в контрактах со 150 руб. за упаковку до 360—480 руб. В 2023 году в госзакупках средняя стоимость ламивудина в дозировке 300 мг составляла 236 руб. за упаковку. Только в контрактах на ламивудин по причине отказа выходить на участие отечественных дженериков пришлось затратить больше на 254 млн руб., подсчитали эксперты.

«ФВ» проанализировал несколько контрактов на поставку ламивудина в дозировке 300 мг. Таблетки, согласно заключенным контрактам, поставляются как в дозировке 300 мг, так и в эквиваленте – 2 таблетки по 150 мг. Например, в сентябре 2024 года Центр лекобеспечения заключил контракт на поставку препарата с ООО «Эдвандс Трейтинг» по цене 7,25 руб. за таблетку в 300 мг.

Согласно конкурсной документации, стоимость сформирована с учетом зарегистрированных цен ЖНВЛП и письменных предложений от производителей. При этом не учитывались предыдущие контракты, так как на закупки, где они учитывались, никто не подал заявку.

Цена повышалась постепенно. В феврале 2024 года Минздрав объявил аукцион по цене 3,16 руб. за таблетку, такая цена была в контракте от октября 2023 года. За 3,16 руб. никто не захотел поставлять ламивудин, тогда в марте был объявлен конкурс по цене 5,4 руб. за таблетку. НМЦК сформирована на основе письменного предложения, но и на этот аукцион никто не вышел.

Если вернуться к цене 3,16 руб., то можно проследить, что в октябре 2023 года она была установлена на основе контракта, заключенного в июле 2022 года. В этой закупке участвовали три поставщика, а НМЦК была 4,08 руб. Таким образом, цена снизилась по итогам аукциона.

Объем контракта в 2022 году был 151 млн руб. В 2023 году был один участник аукциона, а объем контракта – 8,9 млн руб.

В то же время в ГРЛС стоимость за таблетку отличается у производителей в несколько раз: от 7,6 руб. за таблетку в 150 мг до 48,5 руб. за эту же дозировку, минимальная стоимость 300 мг составляет 17,3 руб. за таблетку, максимальная – 43 руб.

Производители неоднократно заявляли, что на аукционах часто складывается цена, по которой им не выгодно поставлять свою продукцию.

Примеры роста цен в госзакупках на ряд АРВ-препаратов в 2024 году
МНН/дозировка Цена за единицу по НМЦК 2024, руб. Цена за единицу по контракту

2024, руб.

 Цена за упаковку 2024, руб. Средневзвешенная цена за единицу в 2023 году, руб. Рост цены за единицу по НМЦК в 2024 по отнош. к средневзвеш. в 2023, %
Дарунавир таблетки 800 мг 91,63 44,17 1 325,10 50,73 80,6
Ламивудин таблетки 150 мг 3,30 3,30 198,00 1,48 123
Абакавир раствор 240 мл 369,60 не состоялся 160,35 130
Атазанавир капсулы 300 мг 36,96 36,96 1 108,80 12,71 190
Абакавир раствор 240 мл 528,00 528,00 528,00 160,35 229,3
Абакавир таблетки 600 мг 25,10 24,96 748,80 12,90 94,6
Ламивудин таблетки 150 мг 3,63 3,61 216,60 1,48 145,3
Ламивудин таблетки 300 мг 8,03 7,98 239,40 3,93 104,3
Источник: Здравресурс

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская
pharmvestnik

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17 января, 2025 | Просмотров: 17