Общественная организация призвала производителей не ждать повышения цены в госзакупках

Экспертная группа «Здравресурс» обратилась с письмами к 26 производителям и дистрибьюторам с просьбой активно участвовать в аукционах на поставку антиретровирусных препаратов (АРВ-препараты) в 2025 году. При этом важно, чтобы на конкурсах цены снижались, а не росли.

Представители «Здравресурса» обеспокоены ситуацией, сложившейся при закупках АРВ-препаратов. В течение 2024 года много аукционов не состоялось, из-за этого они объявлялись повторно по повышенной начальной максимальной цене контракта (НМЦК). Общественная организация написала письмо производителям и дистрибьюторам с призывом участвовать в торгах без повышения НМЦК.

«В 2024 году треть аукционов на АРВ-препараты, проведенных ФКУ «Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения» (ФЦПиЛО) Минздрава РФ, не состоялась по причине отсутствия предложений от участников. Это влечет за собой проведение повторных аукционов, и, что особенно беспокоит, ведет к повышению начальной максимальной цены контракта, что сводит на нет достигнутый прогресс в доступности препаратов. Как следствие, возникают дополнительные затраты из бюджета, задержки поставок и перебои в лечении людей, живущих с ВИЧ», – говорится в письме «Здравресурса», копия которого есть в распоряжении «ФВ».

По данным экспертной группы, из 206 аукционов на средства 2024 года 77 не состоялись на 16 МНН в различных формах и дозировках, то есть около 37%. Из 66 аукционов на средства 2025 года 11 не состоялись, примерно 16%, 43 аукциона, находятся на этапе подачи заявок.

Например, аукционы на ламивудин в дозировке 300 мг не могли состояться четыре раза, в итоге цена в состоявшейся закупке выросла в контрактах со 150 руб. за упаковку до 360—480 руб. В 2023 году в госзакупках средняя стоимость ламивудина в дозировке 300 мг составляла 236 руб. за упаковку. Только в контрактах на ламивудин по причине отказа выходить на участие отечественных дженериков пришлось затратить больше на 254 млн руб., подсчитали эксперты.

«ФВ» проанализировал несколько контрактов на поставку ламивудина в дозировке 300 мг. Таблетки, согласно заключенным контрактам, поставляются как в дозировке 300 мг, так и в эквиваленте – 2 таблетки по 150 мг. Например, в сентябре 2024 года Центр лекобеспечения заключил контракт на поставку препарата с ООО «Эдвандс Трейтинг» по цене 7,25 руб. за таблетку в 300 мг.

Согласно конкурсной документации, стоимость сформирована с учетом зарегистрированных цен ЖНВЛП и письменных предложений от производителей. При этом не учитывались предыдущие контракты, так как на закупки, где они учитывались, никто не подал заявку.

Цена повышалась постепенно. В феврале 2024 года Минздрав объявил аукцион по цене 3,16 руб. за таблетку, такая цена была в контракте от октября 2023 года. За 3,16 руб. никто не захотел поставлять ламивудин, тогда в марте был объявлен конкурс по цене 5,4 руб. за таблетку. НМЦК сформирована на основе письменного предложения, но и на этот аукцион никто не вышел.

Если вернуться к цене 3,16 руб., то можно проследить, что в октябре 2023 года она была установлена на основе контракта, заключенного в июле 2022 года. В этой закупке участвовали три поставщика, а НМЦК была 4,08 руб. Таким образом, цена снизилась по итогам аукциона.

Объем контракта в 2022 году был 151 млн руб. В 2023 году был один участник аукциона, а объем контракта – 8,9 млн руб.

В то же время в ГРЛС стоимость за таблетку отличается у производителей в несколько раз: от 7,6 руб. за таблетку в 150 мг до 48,5 руб. за эту же дозировку, минимальная стоимость 300 мг составляет 17,3 руб. за таблетку, максимальная – 43 руб.

Производители неоднократно заявляли, что на аукционах часто складывается цена, по которой им не выгодно поставлять свою продукцию.