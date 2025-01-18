Общественная организация призвала производителей не ждать повышения цены в госзакупках

Экспертная группа «Здравресурс» обратилась с письмами к 26 производителям и дистрибьюторам с просьбой активно участвовать в аукционах на поставку антиретровирусных препаратов (АРВ-препараты) в 2025 году. При этом важно, чтобы на конкурсах цены снижались, а не росли.
Представители «Здравресурса» обеспокоены ситуацией, сложившейся при закупках АРВ-препаратов. В течение 2024 года много аукционов не состоялось, из-за этого они объявлялись повторно по повышенной начальной максимальной цене контракта (НМЦК). Общественная организация написала письмо производителям и дистрибьюторам с призывом участвовать в торгах без повышения НМЦК.
«В 2024 году треть аукционов на АРВ-препараты, проведенных ФКУ «Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения» (ФЦПиЛО) Минздрава РФ, не состоялась по причине отсутствия предложений от участников. Это влечет за собой проведение повторных аукционов, и, что особенно беспокоит, ведет к повышению начальной максимальной цены контракта, что сводит на нет достигнутый прогресс в доступности препаратов. Как следствие, возникают дополнительные затраты из бюджета, задержки поставок и перебои в лечении людей, живущих с ВИЧ», – говорится в письме «Здравресурса», копия которого есть в распоряжении «ФВ».
По данным экспертной группы, из 206 аукционов на средства 2024 года 77 не состоялись на 16 МНН в различных формах и дозировках, то есть около 37%. Из 66 аукционов на средства 2025 года 11 не состоялись, примерно 16%, 43 аукциона, находятся на этапе подачи заявок.
Например, аукционы на ламивудин в дозировке 300 мг не могли состояться четыре раза, в итоге цена в состоявшейся закупке выросла в контрактах со 150 руб. за упаковку до 360—480 руб. В 2023 году в госзакупках средняя стоимость ламивудина в дозировке 300 мг составляла 236 руб. за упаковку. Только в контрактах на ламивудин по причине отказа выходить на участие отечественных дженериков пришлось затратить больше на 254 млн руб., подсчитали эксперты.
«ФВ» проанализировал несколько контрактов на поставку ламивудина в дозировке 300 мг. Таблетки, согласно заключенным контрактам, поставляются как в дозировке 300 мг, так и в эквиваленте – 2 таблетки по 150 мг. Например, в сентябре 2024 года Центр лекобеспечения заключил контракт на поставку препарата с ООО «Эдвандс Трейтинг» по цене 7,25 руб. за таблетку в 300 мг.
Согласно конкурсной документации, стоимость сформирована с учетом зарегистрированных цен ЖНВЛП и письменных предложений от производителей. При этом не учитывались предыдущие контракты, так как на закупки, где они учитывались, никто не подал заявку.
Цена повышалась постепенно. В феврале 2024 года Минздрав объявил аукцион по цене 3,16 руб. за таблетку, такая цена была в контракте от октября 2023 года. За 3,16 руб. никто не захотел поставлять ламивудин, тогда в марте был объявлен конкурс по цене 5,4 руб. за таблетку. НМЦК сформирована на основе письменного предложения, но и на этот аукцион никто не вышел.
Если вернуться к цене 3,16 руб., то можно проследить, что в октябре 2023 года она была установлена на основе контракта, заключенного в июле 2022 года. В этой закупке участвовали три поставщика, а НМЦК была 4,08 руб. Таким образом, цена снизилась по итогам аукциона.
Объем контракта в 2022 году был 151 млн руб. В 2023 году был один участник аукциона, а объем контракта – 8,9 млн руб.
В то же время в ГРЛС стоимость за таблетку отличается у производителей в несколько раз: от 7,6 руб. за таблетку в 150 мг до 48,5 руб. за эту же дозировку, минимальная стоимость 300 мг составляет 17,3 руб. за таблетку, максимальная – 43 руб.
Производители неоднократно заявляли, что на аукционах часто складывается цена, по которой им не выгодно поставлять свою продукцию.
|Примеры роста цен в госзакупках на ряд АРВ-препаратов в 2024 году
|МНН/дозировка
|Цена за единицу по НМЦК 2024, руб.
|Цена за единицу по контракту
2024, руб.
|Цена за упаковку 2024, руб.
|Средневзвешенная цена за единицу в 2023 году, руб.
|Рост цены за единицу по НМЦК в 2024 по отнош. к средневзвеш. в 2023, %
|Дарунавир таблетки 800 мг
|91,63
|44,17
|1 325,10
|50,73
|80,6
|Ламивудин таблетки 150 мг
|3,30
|3,30
|198,00
|1,48
|123
|Абакавир раствор 240 мл
|369,60
|не состоялся
|—
|160,35
|130
|Атазанавир капсулы 300 мг
|36,96
|36,96
|1 108,80
|12,71
|190
|Абакавир раствор 240 мл
|528,00
|528,00
|528,00
|160,35
|229,3
|Абакавир таблетки 600 мг
|25,10
|24,96
|748,80
|12,90
|94,6
|Ламивудин таблетки 150 мг
|3,63
|3,61
|216,60
|1,48
|145,3
|Ламивудин таблетки 300 мг
|8,03
|7,98
|239,40
|3,93
|104,3
|Источник: Здравресурс
Фото: 123rf.com
Елена Калиновская
pharmvestnik