НЦЭСМП выпустил стандартные образцы для гексэтидина и сальбутамола

Антисептическое и противогрибковое средство гексэтидин используется для лечения инфекционно-воспалительных и грибковых заболеваний, травм полости рта и гортани. Его стандартный образец будет фасоваться в упаковки по 100 мг. Наиболее популярным лекарством с таким МНН выступает Гексорал от американской Johnson & Johnson. В начале 2023 года гексэтидин был включен решением межведомственной комиссии Минздрава в перечень потенциально дефектных лекарств. Через месяц после этого издание «Известия» сообщило о продолжающемся с 2022 года дефиците Гексорала в российских аптеках, однако в Минпромторге такие заявления опровергли. В 2023-2024 годах, по данным ГРЛС, Минздрав выдал регудостоверения на 9 препаратов с гексэтидином.

Спиронолактон относится к группе калийсберегающих диуретиков пролонгированного действия и используется для лечения артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, цирроза печени и других заболеваний. Вещество входит в перечень ЖНВЛП в группу препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, в октябре 2022 года спиронолактон также был включен в перечень препаратов для амбулаторных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся под диспансерным наблюдением. ФСО спиронолактона, как указывает научный центр Минздрава, будет фасоваться по 60 мг.

Бронхорасширяющий препарат сальбутамол входит в состав лекарств для купирования и профилактики приступов бронхиальной астмы разных форм – растворов и аэрозолей для ингаляций, таблеток и сиропов. Вещество входит в перечень ЖНВЛП и выступает действующим веществом в таких популярных препаратах, как Вентолин от GSK, Сальбутамол-Фармстандарт от «Фармстандарта». Стандартный образец, как указано на сайте НЦЭСМП, будет фасоваться по 50 мг в упаковке.

Феназон будет упаковываться по 20 мг. Средство оказывает жаропонижающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. В комбинации с лидокаином феназон входит в состав ушных капель для лечения среднего отита.

Клотримазол – синтетическое противогрибковое средство, входящее в лекарства против грибковых заболеваний кожи, микоза кожных складок и стоп, а также других заболеваний. Вещество будет предоставляться научным центром по 100 мг в упаковке.

Бензиловый спирт обычно используется в качестве растворителя, ароматизатора и консерванта в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, производство косметики и средств личной гигиены. Чаще всего вещество входит в состав зубных паст. Бензиловый спирт будет фасоваться в упаковки по 70 мг.

Всего в декабре 2024 года НЦЭСМП проводил выпуск новых ФСО три раза. В начале месяца научный центр представил образцы для дорипенема и ламивудина. Первое вещество представляет собой синтетический антибиотик широкого спектра действия, второе – противовирусный препарат, который в составе комбинированной терапии с другими антиретровирусными средствами используется для лечения ВИЧ-инфекции. А 23 декабря центр выпустил образцы для никотиновой кислоты и никотиновой кислоты для квалификации оборудования. Первый тип никотиновой кислоты используется в качестве витамина, второй – для калибровки оборудования при спектрофотометрии лекарств в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. На данный момент в реестр ФСО входит 370 наименований.