Глава Минздрава Херсонской области покинул пост

Об уходе Сата с должности главы Минздрава Херсонской области стало известно в ходе церемонии награждения сотрудников ведомства, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное СМИ.

Артыш Сат отметил, что была «проделана огромная работа», а также подчеркнул, что до 2030 года запланированы «все мероприятия, которые будут развивать систему здравоохранения Херсонской области». В феврале 2024 года чиновник сообщал, что укомплектованность средним медперсоналом местных учреждений здравоохранения составляет около половины.

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Херсонской области Артыш Сат был назначен в марте 2023 года. Тогда он сменил на посту Вадима Ильмиева, позднее обвиненного в хищении 26,5 млн рублей, предназначенных для выплат зарплаты сотрудникам Херсонской ГКБ им. Е.Е. Карабелиша. Расследование по делу, фигурантами которого, помимо Ильмиева, стали еще семь его предполагаемых соучастников (шесть главврачей и один бухгалтер), завершено в октябре 2024 года. На имущество обвиняемых (банковские счета, объекты недвижимости, транспортные средства) на сумму 195,5 млн рублей наложен арест.

До назначения на позицию министра Артыш Сат занимал должность советника главы Херсонской области Владимира Сальдо по вопросам здравоохранения (с лета 2022 года). До этого, с 2019 по 2021 год, Сат был руководителем Минздрава Республики Тыва.