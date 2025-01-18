В Ставропольском крае за 800 млн рублей откроют склад для фармпродукции

Здание планируют возвести к 2028 году. Площадь складского комплекса составит 27 тысяч кв. м. Планируется, что к 2030 году объект выйдет на проектную мощность 135 млн товарных единиц. Как отметили в Корпорации развития региона, решение позволит нарастить запасы лекарств, а также улучшить логистику и повысить скорость доставки препаратов в краевые аптеки.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «А.В.-Фарм» зарегистрировано в Пятигорске (Ставропольский край) в 1995 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Бенефициаром выступает Эльмира Гончарова. В 2023 году компания выручила 2 млрд рублей, чистая прибыль составила 9 млн рублей.

Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин в мае 2024 года сообщил, что компания «А.В.-Фарм» намерена построить в Лермонтове логистический центр для распространения лекарств. Тогда размер инвестиций оценивали в 230 млн рублей. По словам Полюбина, создание центра позволит предоставить жителям региона 100 рабочих мест.

Ставропольская фармкомпания «Эском» в ноябре 2023 года рассказала о планах по созданию первого на территории Северо-Кавказского федерального округа цеха по производству субстанции. Инвестиции оценивали в 400–500 млн рублей.

Гендиректор концерна «Эском» Гелани Азиров в январе 2024 года утверждал, что реализация проекта намечена на 2025 год – это будет первый пилотный цех, где специалисты фармкомпании намерены производить разные технологичные субстанции. Позднее компания приступит ко второму этапу строительства – планируется вложить еще около 1 млрд рублей. Общая стоимость проекта, как уточнил гендиректор концерна, составит «много миллиардов», так как выпуск субстанций является очень тяжелым и дорогим производством.