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В Ставропольском крае за 800 млн рублей откроют склад для фармпродукции

Корпорация развития Ставропольского края анонсировала создание склада для хранения фармацевтической продукции. Объект появится на территории города Лермонтова. Инвестором выступит компания «А.В.-Фарм». Сумму вложений оценивают в 800 млн рублей.

Здание планируют возвести к 2028 году. Площадь складского комплекса составит 27 тысяч кв. м. Планируется, что к 2030 году объект выйдет на проектную мощность 135 млн товарных единиц. Как отметили в Корпорации развития региона, решение позволит нарастить запасы лекарств, а также улучшить логистику и повысить скорость доставки препаратов в краевые аптеки.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «А.В.-Фарм» зарегистрировано в Пятигорске (Ставропольский край) в 1995 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Бенефициаром выступает Эльмира Гончарова. В 2023 году компания выручила 2 млрд рублей, чистая прибыль составила 9 млн рублей.

Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин в мае 2024 года сообщил, что компания «А.В.-Фарм» намерена построить в Лермонтове логистический центр для распространения лекарств. Тогда размер инвестиций оценивали в 230 млн рублей. По словам Полюбина, создание центра позволит предоставить жителям региона 100 рабочих мест.

Ставропольская фармкомпания «Эском» в ноябре 2023 года рассказала о планах по созданию первого на территории Северо-Кавказского федерального округа цеха по производству субстанции. Инвестиции оценивали в 400–500 млн рублей.

Гендиректор концерна «Эском» Гелани Азиров в январе 2024 года утверждал, что реализация проекта намечена на 2025 год – это будет первый пилотный цех, где специалисты фармкомпании намерены производить разные технологичные субстанции. Позднее компания приступит ко второму этапу строительства – планируется вложить еще около 1 млрд рублей. Общая стоимость проекта, как уточнил гендиректор концерна, составит «много миллиардов», так как выпуск субстанций является очень тяжелым и дорогим производством.

Источник: Интерфакс
Фото: freepik.com

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18 января, 2025 | Просмотров: 12