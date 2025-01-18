Ozempic и Wegovy включены в программу переговоров по ценам Medicare

Препараты Ozempic и Wegovy от компании Novo Nordisk стали частью списка из 15 медикаментов, которые будут подлежать переговорам по цене в рамках программы Medicare в США. Эти препараты стали одними из первых, для которых цена будет установлена в соответствии с положениями Закона о сокращении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), пишет Endpoints.

Программа, инициированная в 2022 году, позволяет Medicare проводить переговоры с производителями препаратов с целью существенно снизить цены на лекарства, оплачиваемые за счет государственных средств. Программа, несмотря на свою потенциальную экономическую выгоду для государства, вызывает обеспокоенность у производителей, таких как Novo Nordisk. Компания ранее выражала опасения по поводу воздействия регулирования цен на прибыль от продаж этих препаратов.

Компания Novo Nordisk уже заявила, что будет работать с властями США, чтобы убедиться, что любые изменения в ценовой политике будут учитывать долгосрочную доступность препаратов для пациентов.

gxpnews