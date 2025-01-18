DSM Group: продажи антидепрессантов в России растут

По данным аналитической компании DSM Group, за период с января по ноябрь было продано 16,1 млн упаковок, что на 16,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает показатели всего 2023 года (15,3 млн упаковок). В денежном выражении продажи антидепрессантов выросли на 31,9%, достигнув 13,5 млрд рублей.

В денежном выражении за январь – ноябрь прошлого года рост составил 31,9%, до 13,5 млрд рублей. По подсчетам RNC Pharma, за этот период реализовано 17,1 млн упаковок на 12,9 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Рост в денежном выражении вызван подорожанием препаратов. По данным Росстата, в 2024 году медикаменты выросли в цене на 11%, в то время как в целом инфляция в стране составила 9,5%. По подсчетам ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак», спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% год к году.

Он начал расти с марта 2022 года. В первые дни марта 2022 года продажи таких лекарств составили 577,6 тысячи упаковок на сумму 525,6 млн рублей, что в три раза больше в количественном выражении и вчетверо – в денежном по сравнению с предыдущим годом.

Из-за высокого спроса некоторые препараты периодически исчезают с полок аптек. В частности, пишет «Ъ», с начала 2025 года в Москве наблюдается нехватка «Золофта», одного из самых популярных антидепрессантов на основе сертралина. В целом за январь – ноябрь 2024 года было продано 1,7 млн упаковок «Золофта», что на 302% больше по сравнению с прошлым годом.

gxpnews