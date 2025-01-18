ПАО «Аптечная сеть 36,6» открыла четырехсотую аптеку под брендом «36,6»

В конце 2024 года состоялось открытие четырехсотой аптеки бренда «36,6». Точка расположилась в торгово-развлекательном центре «Одипарк» в подмосковном городе Одинцово.

В честь открытия заместитель генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» Оксана Быстрова поделилась видением стратегии развития компании, отметив стремление превратить аптеки в современные «клубы здоровья». В новом формате посетители получают не только доступ к широкому ассортименту медикаментов, витаминов и косметики, но и возможность проконсультироваться со специалистами разного профиля. К примеру, в день открытия покупатели смогли получить персональные рекомендации от нутрициолога и дерматолога, а также пройти диагностику состояния кожи и волос.

Выбор локации для юбилейной аптеки неслучаен: ТРЦ «Одипарк» является инновационным проектом для Одинцовского района с прогнозируемой годовой посещаемостью более 8 млн человек.

На сегодняшний день под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» находится свыше 2200 аптек под брендами «36,6» и «Горздрав», охватывающих 11 регионов России. География присутствия бренда «36,6» включает Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи.

gxpnews