В Мордовии открылся Центр развития биотехнологий и медицины

16 января 2024 года в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева открылся Центр развития биотехнологий и медицины. Он включает в себя ряд уникальных научно-исследовательских лабораторий, а также образовательный блок и университетскую клинику.

Первая очередь центра, введенная в эксплуатацию в прошлом году в сотрудничестве с ГК «Промомед», включает лаборатории по микробиологии, генно-инженерным биологическим продуктам и клеточным технологиям. В текущем году планируется модернизация и аккредитация лабораторий центра, строительство вивария и продолжение работ по доклиническим и клиническим исследованиям новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Проект финансируется за счет гранта Минобрнауки России «Приоритет-2030». Центр включает научно-исследовательские лаборатории, образовательный блок для подготовки специалистов и Университетскую клинику для апробации новых разработок.

gxpnews