Апелляционный суд США восстановил приостановку продаж дженерика Entresto от Novartis

Апелляционный суд США в Вашингтоне вынес решение, временно запрещающее индийской MSN Pharmaceuticals выпускать дженериковую версию препарата Entresto, разработанного швейцарской компанией Novartis. Суд постановил, что MSN не должна начинать продажи своего дженерика до рассмотрения апелляции Novartis о более длительном запрете на дженерики.

Ранее, в среду, другой суд отменил аналогичную паузу, что позволило бы MSN начать продажи. Однако новое постановление апелляционного суда приостановило эти планы. Представители Novartis не прокомментировали ситуацию, а адвокат MSN отказался от комментариев.

Дженерик от MSN был одобрен FDA в прошлом году и стал первым дженериком Entresto на американском рынке. Novartis подала в суд на MSN и другие компании за нарушение патентных прав, утверждая, что срок действия патента на оригинальный препарат истекает только в 2026 году. Entresto является одним из самых успешных препаратов Novartis, который принес компании более $6 млрд дохода в 2023 году.

gxpnews