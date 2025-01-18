FDA одобрило терапию для лечения колоректального рака от Amgen

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило комбинированную терапию для лечения колоректального рака, разработанную компанией Amgen. Препарат Lumakras (соротиниб) в сочетании с Vectibix (панитумумаб) был одобрен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, имеющим мутацию гена KRAS G12C, которые ранее прошли химиотерапию.

FDA также утвердило диагностическое устройство от компании Qiagen для идентификации пациентов, подходящих для этой терапии. Lumakras нацелен на специфическую мутацию гена KRAS, встречающуюся в 3-5% случаев колоректального рака, тогда как Vectibix воздействует на мутированную форму гена EGFR, способствующую быстрому росту опухолевых клеток.

Одобрение основывается на данных клинического исследования третьей фазы, которое показало, что комбинированное лечение увеличивает выживаемость без прогрессирования заболевания до 5,6 месяца по сравнению с двумя месяцами при стандартной терапии. В прошлом году FDA уже одобрило другой препарат для лечения колоректального рака с мутацией KRAS от Bristol-Myers Squibb.

По данным Всемирной организации здравоохранения, колоректальный рак является третьим по распространенности видом рака в мире и второй по значимости причиной смерти от онкологических заболеваний.

gxpnews