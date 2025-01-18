FDA впервые выдало разрешение на продажу никотиновых паучей

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило продажу 20 наименований никотиновых паучей (подушечек) Zyn. Это первое в стране разрешение на применение подобной продукции.

Считается, что никотиновые паучи содержат меньшее количество вредных компонентов и не несут такого высокого риска развития рака и других серьезных заболеваний, как сигареты и другие бездымные табачные изделия, говорится в заявлении регулятора.

Компания Philip Morris, которая в 2022 году приобрела компанию Swedish Match, владеющую торговой маркой Zyn, за 16 млрд долларов США, продолжает вкладывать средства в расширение производства никотиновых паучей, пользующихся большим спросом.

Никотиновые паучи от Zyn не содержат табака и представляют собой альтернативу традиционному жевательному табаку.

«Разрешение FDA на продажу никотиновых паучей Zyn от Swedish Match является важным шагом в области защиты общественного здоровья и предоставления более качественных альтернатив сигаретам и другим табачным изделиям для взрослых старше 21 года», — сказал Том Хейс, президент североамериканского представительства Swedish Match.

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