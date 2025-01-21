«Оземпик» и еще 14 препаратов попали под второй раунд переговоров о снижении цен в США

Американская программа госстрахования Medicare проведет второй раунд переговоров с фармкомпаниями о снижении цен на 15 препаратов, в числе которых оказались «Оземпик» и Wegovy. Производители должны до конца февраля 2025 года принять решение об участии в обсуждениях, однако их перспектива остается неясной в свете вступления в должность нового президента США.
Министерство здравоохранения США опубликовало список из 15 препаратов, вопрос о снижении цен на которые будет обсуждаться с фармацевтическими компаниями.
Производители, лекарства которых оказались в перечне, должны до 28 февраля 2025 года принять решение об участии в переговорах. В случае отказа они могут столкнуться с налоговыми штрафами или лишиться возможности реализовывать свою продукцию через американскую программу государственного медицинского страхования Medicare.
Пересмотр цен состоится во второй раз и коснется средств от диабета, рака, астмы и других заболеваний. В их числе — ставшие известными во всем мире препараты на основе семаглутида, принадлежащие датскому фармгиганту Novo Nordisk. Согласованная стоимость будет установлена в 2027 году.
Как сообщается, с ноября 2023 по октябрь 2024 года эти медикаменты получили около 5,3 млн американцев старше 65 лет, застрахованных Medicare. За указанный период общие затраты на них составили 41 млрд долл.
В 2022 году администрация уходящего президента США Джо Байдена приняла Закон о снижении инфляции. Его положения позволили страховщикам напрямую вести переговоры с фармкомпаниями о ценах на лекарства.
В прошлом году американские власти сообщили о первых десяти препаратах, которые подешевеют с января 2026 года, что сэкономит пациентам около 1,5 млрд долл. Величина их уценки колеблется в диапазоне от 38 до 79%.
Однако перспективы этой инициативы остаются неизвестны, так как Дональд Трамп, вступивший в должность главы США 20 января 2025 года, еще не обозначил позицию относительно них.
Список препаратов, цены на которые будут пересмотрены в рамках Medicare
|Препарат
|МНН
|Компания-разработчик
|Одобренные показания
|Год регистрации FDA
|«Оземпик», Wegovy, Rybelsus (объединены Минздравом США в одну позицию)
|Семаглутид
|Novo Nordisk
|Сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, апноэ
|2017, 2020, 2021, 2024
|«Треледжи эллипта»
|Флутиказона фуроат + умеклидиний + вилантерол
|GSK
|Астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
|2017
|«Кстанди»
|Энзалутамид
|Astellas и Pfizer
|Рак простаты
|2012
|Pomalyst
|Помалидомид
|Bristol Myers Squibb
|Множественная миелома, саркома Капоши при СПИДе
|2013, 2020
|Ibrance
|Палбоциклиб
|Pfizer
|Рак молочной железы
|2015
|Ofev
|Nintedanib
|Boehringer Ingelheim
|Идиопатический легочный фиброз
|2014
|Linzess
|Linaclotide
|AbbVie
|Синдром раздраженного кишечника с запорами, хронический запор
|2012
|Calquence
|Акалабрутиниб
|AstraZeneca
|Лейкемия и лимфома
|2017
|Austedo
|Deutetrabenazine
|Teva
|Болезнь Хантингтона, поздняя дискинезия
|2017
|Breo Ellipta
|Флутиказона фуроат + вилантерол
|GSK
|ХОБЛ, астма
|2013
|«Тражента»
|Линаглиптин
|Boehringer Ingelheim
|Диабет 2-го типа
|2011
|Xifaxan
|Рифаксимин
|Salix
|Диарея путешественников, печеночная энцефалопатия, синдром раздраженного кишечника с диареей
|2004, 2015
|Vraylar
|Карипразин
|AbbVie
|Биполярное расстройство, шизофрения, депрессия
|2015, 2022
|Janumet
|Ситаглиптин + метформин
|MSD (Merck & Co. — в США и Канаде)
|Диабет 2-го типа
|2007
|«Отесла»
|Апремиласт
|Amgen
|Псориаз, псориатический артрит, язвы полости рта
|2014, 2019
Источник: cms.gov
Фото: pvproductions / freepik
Владимир Заболотских
pharmvestnik