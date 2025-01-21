Поставки вакцин против кори на российский рынок стабилизировались

Аналитики RNC Pharma заявили, что ситуация с поставками вакцин для профилактики кори в России в 2024 году стабилизировалась после четырехлетнего снижения объема поставок. Более 39% от натурального объема всех вакцин от кори заняла «Вактривир» от «Нацимбио»: в оборот было выведено 3,2 млн доз, что почти в девять раз больше, чем компания отгружала в 2023 году.

В 2023 в России был подъем заболеваемости корью. По сравнению с 2022 годом заболеваемость выросла в 127 раз: инфекцию перенесли более 12 тыс. человек. По данным аналитической компании RNC Pharma, ситуация усугублялась из-за резкого сокращения объемов поставок противокоревых вакцин. Так, в 2023 году на рынок поступило всего 3,2 млн доз вакцин для профилактики кори (в том числе в составе комбинированных препаратов). Снижение объемов наблюдалось на протяжении четырех лет: в 2020 году поступило на 41% меньше доз, чем в 2019 году, затем два года подряд объем уменьшался еще на 21% ежегодно. В 2023 году относительно 2022 года сокращение составило 31%. Кроме того, в 2023 году прекратились поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита с ТН «М-М-Р II» от американской компании MSD (Merck & Co. — в США и Канаде).

В 2024 году, по информации аналитиков, в обращение поступали как моновакцины для профилактики кори, так и комбинированные препараты. Более 39% от натурального объема всех коревых вакцин, который получил в прошлом году российский рынок, занимала торговая марка «Вактривир» отечественной корпорации «Нацимбио»: в оборот было выведено 3,2 млн доз, что почти в девять раз больше, чем компания отгружала в 2023 году. Тогда «Вактривира» на рынок поступило всего 368 тыс. доз, а в 2022 году — около 1,7 млн доз. Проблема была связана с дефицитом куриных и перепелиных яиц, на которых культивируются вирусы для производства отечественных вакцин для профилактики гриппа, кори и паротита.