OpenAI создала модель искусственного интеллекта для продления жизни человека

Нейросеть GPT-4b, разработанная OpenAI и Retro Biosciences, научилась улучшать функцию факторов Яманаки, позволяя в 50 раз эффективнее преобразовывать обычные клетки в стволовые. Новая технология может совершить прорыв в регенеративной медицине и борьбе со старением.

Компания OpenAI совместно с биотехнологическим стартапом Retro Biosciences разработала языковую модель GPT-4b, способную прогнозировать взаимодействие белков друг с другом и превращать обычные клетки в стволовые. Об этом сообщил научно-технологический журнал MIT Technology Review, издаваемый Массачусетским технологическим институтом.

Нейросеть обучили на последовательностях белков различных биологических видов и данных об их взаимодействии друг с другом. В ее основу легла базовая языковая модель GPT-4 от OpenAI, специально адаптированная для решения задач в области биоинженерии, следует из материала.

В то время как AlphaFold от Google использует искусственный интеллект для определения трехмерной белковой структуры с атомарной точностью, модель OpenAI фокусируется на улучшении работы факторов Яманаки, участвующих в эмбриональном развитии. Они могут омолаживать клетки взрослого организма, перепрограммируя их в стволовые.