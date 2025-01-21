Правительство обновило лекарственные перечни

Правительство включило в Перечень ЖНВЛП 18 новых МНН, один препарат вошел в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Кроме того, в список ЖНВЛП вошли новые лекарственные формы двух препаратов, которые уже есть в перечне.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства № 10-р от 15.01.2025 о внесении поправок в распоряжение № 2406-р от 12.10.2019. Перечень ЖНВЛП пополнился 18 препаратами, двумя лекарственными формами для двух МНН, список препаратов по программе ВЗН — одним МНН. Из минимального ассортимента аптек правительство исключило одну из лекарственных форм амоксициллина.

Что включили в перечень

Среди новых препаратов пять противоопухолевых лекарств, четыре — для лечения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, по два МНН для лечения аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, бактериальных инфекций. Четыре препарата в списке новых разработали российские фармкомпании.

«Биокад» создал комбинированный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы нурулимаб + пролголимаб, «Валента Фармацевтика» — препарат фампридин, который применяется при нарушении ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом, «Авексима Диол» представила антикоагулянт для профилактики тромботических осложнений при COVID-19.

В ВЗН правительство включило изатуксимаб для лечения множественной миеломы и рефрактерной множественной миеломы, а также даратумумаб в форме раствора для подкожного введения. В августе 2024 года комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней также одобрила включение в ЖНВЛП и ВЗН равулизумаба для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Однако в декабре комиссия пересмотрела это решение и решила не включать МНН в перечни.

В ноябре 2024 года Минздрав также рекомендовал включить в ЖНВЛП препарат гофликицепт от идиопатического рецидивирующего перикардита и антибиотик цефтобипрол медокарил. Однако в обновленном перечне этих лекарств пока нет.

Что исключили из перечня

Из минимального ассортимента аптек правительство исключило амоксициллин в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь». Препарат не поступал в аптеки с 2021 года, при этом до сих пор они могли получить штраф за его отсутствие.

Как менялись перечни

В декабре 2021 года правительство расширило Перечень ЖНВЛП за счет 12 новых МНН, перечень ВЗН — 4 МНН. В декабре 2022 года, несмотря на более чем 20 одобренных МНН, в перечень вошли только пять: рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим + [сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии).

В июне 2023 года в Перечень ЖНВЛП включены лекарственные формы для четырех препаратов. Для противовирусного глекапревира + пибрентасвира добавлены гранулы. Это форма показана детям с хроническим гепатитом С в педиатрической дозировке.

Новая лекарственная форма (таблетки диспергируемые) добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией. Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки.

В январе 2024 года компания «Биокад» обратилась в ФАС с жалобой на бездействие чиновников Минздрава из-за того, что комиссия по формированию перечней не собиралась с февраля 2023 года. В феврале 2024 года комиссия собралась на заседание и одобрила к включению пять препаратов:

сампэгинтерферона бета-1а,

дивозилимаб,

ламивудин + фосфазид,

цефепим + [сульбактам],

тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Первые два лекарства из этого списка разработала компания «Биокад». Эти препараты также рекомендованы для ВЗН. В апреле вышло распоряжение правительства, которое внесло изменения в перечни.

Препараты, одобренные для обновления лекарственных перечней в 2025 году № МНН Торговое наименование Показание Производитель / заявитель Лекарственная форма Перечень Примечания Включение 1 Алоглиптин + пиоглитазон Инкресинк Сахарный диабет Нижфарм Таблетки ЖНВЛП — 2 Алпелисиб Пикрэй Положительный по HR+, отрицательный по HER2, распространенный/метастатический рак молочной железы с мутацией гена PIK3CA (PIK3CA+) Novartis Таблетки ЖНВЛП — 4 Анифролумаб Сафнело Системная красная волчанка с наличием аутоантител AstraZeneca Раствор для инфузий ЖНВЛП — 5 Атазанавир + ритонавир Атазор-Р ВИЧ-инфекция Фармасинтез Таблетки ЖНВЛП — 6 Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол Тримбоу Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма Chiesi Farmaceutici Аэрозоль для ингаляций дозированный ЖНВЛП — 7 Биапенем Бианемер-АГ Биапенем Биапенем-АФ Биапенем Джиэфси Антибактериальный препарат Алтегра Джодас Экспоим АлФарма Джиэфси Порошок для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 8 Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол Брезтри Аэросфера Хроническая обструктивная болезнь легких AstraZeneca Аэрозоль для ингаляций дозированный ЖНВЛП — 9 Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон Энерзейр Бризхалер Бронхиальная астма Novartis Капсулы с порошком для ингаляций ЖНВЛП — 10 Даратумумаб Дарзалекс Множественная миелома Janssen Раствор для подкожного введения ЖНВЛП, ВЗН Включение лекформы 11 Занубрутиниб Брукинза Мантийноклеточная лимфома BeiGene Капсулы ЖНВЛП 12 Изатуксимаб Сарклиза Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома Sanofi Концентрат для приготовления раствора для инфузий ВЗН — 13 Инотузумаб озогамицин Биспонса Рецидивирующий или рефрактерный CD22-положительный В-клеточный острый лимфобластный лейкоз из клеток-предшественников Pfizer Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 14 Инклисиран Сибрава Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия) Novartis Раствор для подкожного введения ЖНВЛП — 15 Инсулин лизпро РинЛиз 200 Сахарный диабет Герофарм Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл) ЖНВЛП Включение лекформы 16 Нурулимаб + пролголимаб Нурдати Нерезектабельная или метастатическая меланома Биокад Концентрат для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 17 Полатузумаб ведотин Полайви Диффузная B-крупноклеточная лимфома Roche Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 18 Роксадустат Эврензо Анемия у пациентов с хронической болезнью почек Astellas Таблетки ЖНВЛП — 19 Тезепелумаб Тезспире Бронхиальная астма AstraZeneca Раствор для подкожного введения ЖНВЛП — 20 Фампридин Кинезиа Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом Валента Фарм Таблетки ЖНВЛП — 21 Эсмолол Бревиблок, Бревикард, Эсмолол Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий Baxter ЭкоФармПлюс Аспектус Фарма Раствор для внутривенного введения ЖНВЛП — 22 N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид Димолегин Профилактика тромботических осложнений при COVID-19 Авексима Диол Таблетки ЖНВЛП — Исключение 1 Амоксициллин Оспамокс Амосин Медоклав Антибиотик Sandoz Полло Medochemie Порошок для приготовления суспензии Минимальный ассортимент аптек Исключение в указанной лекформе Источник: Минздрав РФ, ГРЛС

Фото: freepik

Елена Калиновская

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