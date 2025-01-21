Правительство обновило лекарственные перечни

Правительство включило в Перечень ЖНВЛП 18 новых МНН, один препарат вошел в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Кроме того, в список ЖНВЛП вошли новые лекарственные формы двух препаратов, которые уже есть в перечне.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства № 10-р от 15.01.2025 о внесении поправок в распоряжение № 2406-р от 12.10.2019. Перечень ЖНВЛП пополнился 18 препаратами, двумя лекарственными формами для двух МНН, список препаратов по программе ВЗН — одним МНН. Из минимального ассортимента аптек правительство исключило одну из лекарственных форм амоксициллина.
Что включили в перечень
Среди новых препаратов пять противоопухолевых лекарств, четыре — для лечения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, по два МНН для лечения аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, бактериальных инфекций. Четыре препарата в списке новых разработали российские фармкомпании.
«Биокад» создал комбинированный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы нурулимаб + пролголимаб, «Валента Фармацевтика» — препарат фампридин, который применяется при нарушении ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом, «Авексима Диол» представила антикоагулянт для профилактики тромботических осложнений при COVID-19.
В ВЗН правительство включило изатуксимаб для лечения множественной миеломы и рефрактерной множественной миеломы, а также даратумумаб в форме раствора для подкожного введения. В августе 2024 года комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней также одобрила включение в ЖНВЛП и ВЗН равулизумаба для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Однако в декабре комиссия пересмотрела это решение и решила не включать МНН в перечни.
В ноябре 2024 года Минздрав также рекомендовал включить в ЖНВЛП препарат гофликицепт от идиопатического рецидивирующего перикардита и антибиотик цефтобипрол медокарил. Однако в обновленном перечне этих лекарств пока нет.
Что исключили из перечня
Из минимального ассортимента аптек правительство исключило амоксициллин в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь». Препарат не поступал в аптеки с 2021 года, при этом до сих пор они могли получить штраф за его отсутствие.
Как менялись перечни
В декабре 2021 года правительство расширило Перечень ЖНВЛП за счет 12 новых МНН, перечень ВЗН — 4 МНН. В декабре 2022 года, несмотря на более чем 20 одобренных МНН, в перечень вошли только пять: рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим + [сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии).
В июне 2023 года в Перечень ЖНВЛП включены лекарственные формы для четырех препаратов. Для противовирусного глекапревира + пибрентасвира добавлены гранулы. Это форма показана детям с хроническим гепатитом С в педиатрической дозировке.
Новая лекарственная форма (таблетки диспергируемые) добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией. Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки.
В январе 2024 года компания «Биокад» обратилась в ФАС с жалобой на бездействие чиновников Минздрава из-за того, что комиссия по формированию перечней не собиралась с февраля 2023 года. В феврале 2024 года комиссия собралась на заседание и одобрила к включению пять препаратов:
- сампэгинтерферона бета-1а,
- дивозилимаб,
- ламивудин + фосфазид,
- цефепим + [сульбактам],
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Первые два лекарства из этого списка разработала компания «Биокад». Эти препараты также рекомендованы для ВЗН. В апреле вышло распоряжение правительства, которое внесло изменения в перечни.
|Препараты, одобренные для обновления лекарственных перечней в 2025 году
|№
|МНН
|Торговое наименование
|Показание
|Производитель / заявитель
|Лекарственная форма
|Перечень
|Примечания
|Включение
|1
|Алоглиптин + пиоглитазон
|Инкресинк
|Сахарный диабет
|Нижфарм
|Таблетки
|ЖНВЛП
|—
|2
|Алпелисиб
|Пикрэй
|Положительный по HR+, отрицательный по HER2, распространенный/метастатический рак молочной железы с мутацией гена PIK3CA (PIK3CA+)
|Novartis
|Таблетки
|ЖНВЛП
|—
|4
|Анифролумаб
|Сафнело
|Системная красная волчанка с наличием аутоантител
|AstraZeneca
|Раствор для инфузий
|ЖНВЛП
|—
|5
|Атазанавир + ритонавир
|Атазор-Р
|ВИЧ-инфекция
|Фармасинтез
|Таблетки
|ЖНВЛП
|—
|6
|Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол
|Тримбоу
|Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма
|Chiesi Farmaceutici
|Аэрозоль для ингаляций дозированный
|ЖНВЛП
|—
|7
|Биапенем
|Бианемер-АГ
Биапенем
Биапенем-АФ Биапенем Джиэфси
|Антибактериальный препарат
|Алтегра
Джодас Экспоим
АлФарма
Джиэфси
|Порошок для приготовления раствора для инфузий
|ЖНВЛП
|—
|8
|Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол
|Брезтри Аэросфера
|Хроническая обструктивная болезнь легких
|AstraZeneca
|Аэрозоль для ингаляций дозированный
|ЖНВЛП
|—
|9
|Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон
|Энерзейр Бризхалер
|Бронхиальная астма
|Novartis
|Капсулы с порошком для ингаляций
|ЖНВЛП
|—
|10
|Даратумумаб
|Дарзалекс
|Множественная миелома
|Janssen
|Раствор для подкожного введения
|ЖНВЛП, ВЗН
|Включение лекформы
|11
|Занубрутиниб
|Брукинза
|Мантийноклеточная лимфома
|BeiGene
|Капсулы
|ЖНВЛП
|12
|Изатуксимаб
|Сарклиза
|Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома
|Sanofi
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|ВЗН
|—
|13
|Инотузумаб озогамицин
|Биспонса
|Рецидивирующий или рефрактерный CD22-положительный В-клеточный острый лимфобластный лейкоз из клеток-предшественников
|Pfizer
|Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|ЖНВЛП
|—
|14
|Инклисиран
|Сибрава
|Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия)
|Novartis
|Раствор для подкожного введения
|ЖНВЛП
|—
|15
|Инсулин лизпро
|РинЛиз 200
|Сахарный диабет
|Герофарм
|Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл)
|ЖНВЛП
|Включение лекформы
|16
|Нурулимаб + пролголимаб
|Нурдати
|Нерезектабельная или метастатическая меланома
|Биокад
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|ЖНВЛП
|—
|17
|Полатузумаб ведотин
|Полайви
|Диффузная B-крупноклеточная лимфома
|Roche
|Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|ЖНВЛП
|—
|18
|Роксадустат
|Эврензо
|Анемия у пациентов с хронической болезнью почек
|Astellas
|Таблетки
|ЖНВЛП
|—
|19
|Тезепелумаб
|Тезспире
|Бронхиальная астма
|AstraZeneca
|Раствор для подкожного введения
|ЖНВЛП
|—
|20
|Фампридин
|Кинезиа
|Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом
|Валента Фарм
|Таблетки
|ЖНВЛП
|—
|21
|Эсмолол
|Бревиблок, Бревикард, Эсмолол
|Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий
|Baxter
ЭкоФармПлюс
Аспектус Фарма
|Раствор для внутривенного введения
|ЖНВЛП
|—
|22
|N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид
|Димолегин
|Профилактика тромботических осложнений при COVID-19
|Авексима Диол
|Таблетки
|ЖНВЛП
|—
|Исключение
|1
|Амоксициллин
|Оспамокс
Амосин
Медоклав
|Антибиотик
|Sandoz
Полло
Medochemie
|Порошок для приготовления суспензии
|Минимальный ассортимент аптек
|Исключение в указанной лекформе
|Источник: Минздрав РФ, ГРЛС
Фото: freepik
Елена Калиновская
pharmvestnik