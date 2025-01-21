Офсет на производство кресел-колясок в Приморье за 599 млн рублей достался местному производителю

Помимо кресел-колясок, компания будет поставлять трости, костыли, складные ходунки, рентгенопрозрачные столы и тележки для гигиенического ухода за больными.

ООО «Факир» входит в ГК «Русский карбон», специализирующуюся на производстве высокотехнологичных кресел-колясок. Первоначально продукция, созданная из композитных материалов, выпускалась на мощностях ООО «Технокомплекс-ДВ». В 2020 году компания выиграла грант в размере 2 млн рублей на развитие бизнес-идеи в конкурсе «Приморский старт», опытные образцы изделий сошли с конвейера в июле 2021 года.

В 2022 году началось серийное производство колясок на мощностях ГК «Русский карбон». Мощность предприятия оценивалась в 450 колясок в месяц, однако на первом этапе были задействованы только 10%. Изделия собирались вручную с учетом антропометрических параметров заказчика. Карбоновые коляски весили от 4 до 8 кг при сроке эксплуатации 15–20 лет и стоили на тот момент дешевле импортных аналогов – цена стартовала от 200 тысяч рублей.

В январе 2024 года основатель предприятия Андрей Теняков на встрече президента РФ Владимира Путина с предпринимателями Дальневосточного федерального округа попросил рассмотреть возможность упрощения регистрации технических средств реабилитации и позволить производителям отправлять медизделия на тестирование до подачи заявки в Росздравнадзор, ссылаясь на то, что это позволит вносить необходимые изменения в конструкцию изделия и значительно ускорит процесс регистрации ТСР. В ответ Путин пообещал рассмотреть предложение.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Факир» зарегистрировано в 2017 году и на 100% принадлежит Андрею Тенякову. В 2023 году компания выручила 39,1 млн рублей, чистая прибыль составила 35,2 млн рублей. ГК «Русский карбон» на 51% принадлежит Андрею Тенякову и на 49% – Юрию Засобину.