«Герофарм» зарегистрировал дженерик сверхбыстрого инсулина от Eli Lilly

РинЛиз Рапид будет производиться по полному циклу на собственных заводах компании в Санкт-Петербурге и Московской области. Поступление препарата в гражданский оборот ожидается во втором квартале 2025 года.

По данным ГРЛС, препарат будет предоставляться в двух дозировках – 100 и 200 МЕ/мл. В первом варианте предусмотрена возможность приобрести лекарство в виде пяти картриджей по 3 мл со шприц-ручками Geropharm Pen (одноразовая) или Ринастра II (многоразовая), а также без них. В дозировке 200 МЕ/мл препарат будет продаваться в комплектации по пять картриджей по 3 мл с одноразовыми шприц-ручками либо без них. Во всех случаях лекарство будет отпускаться по рецепту.

Инсулин лизпро, как подчеркнули в «Герофарм», имеет повышенную проницаемость и расширяет сосуды, что позволяет препарату быстрее усваиваться в организме. В качестве основного преимущества РинЛиз Рапид в компании отметили возможность его введения пациентом непосредственно перед приемом пищи или в течение 20 минут после этого.

Госрегистрацию на препарат Люмжев от американской фармкомпании Eli Lilly в России имеет ООО «Свикс Хэлскеа», которой весной 2023 года Eli Lilly передала местный бизнес. В «Герофарм» сообщили, что на отечественный рынок поставки оригинального препарата так и не начались. Клинические исследования РинЛиз Рапид продемонстрировали сопоставимый профиль безопасности и эффективности воспроизведенного и оригинального средства.

«Герофарм» имеет госрегистрацию еще на два препарата с инсулином лизпро – РинЛиз и РинЛиз 200. Это же действующее вещество представлено в препарате Бужетон от «Фармсинтез-Норд».

В портфеле «Герофарм» для лечения сахарного диабета II типа присутствуют и другие препараты – Семавик и Семавик Некст с семаглутидом, которые выступают дженериками Оземпика и Wegovy от датской Novo Nordisk. Принудительную лицензию на семаглутид «Герофарм» и другая отечественная компания «Промомед» получили в декабре 2023 года. Продажи собственных аналогов семаглутида за 2024 год в «Герофарм» оценили в 5,8 млрд рублей.

Фото: freepik.com/автор: jcomp

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