В Минздраве Владимирской области вновь сменился руководитель

Любовь Баусова окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «бухгалтерский учет и аудит». В 2000 году работала в Управлении образования администрации Владимира, занимала должности заместителя главного врача по экономическим вопросам в Детской городской поликлинике №2, заместителя директора по финансам в Областной клинической больнице, главного бухгалтера в Городской поликлинике №1 во Владимире. В 2023 году ее назначили на должность заместителя министра здравоохранения региона.

Кадровые перестановки в Минздраве Владимирской области происходят за последние два месяца не в первый раз. В декабре 2024 года Управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Валерия Янина. Его обвиняют по двум эпизодам – ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Янин ушел в отставку после возбуждения дела.

По версии следствия, с 2021 года Валерий Янин, являясь на тот момент главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты. Следователи полагают, что часть средств сотрудники передавали Янину. В СК утверждают, что после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года чиновник продолжил противоправную деятельность. Всего, по предварительной оценке, Янин мог получить более 400 тысяч рублей.

По решению суда 13 декабря Валерию Янину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех деталей совершения инкриминируемых экс-министру деяний.

Уже 17 декабря врио главы министерства стал Леонид Кряжев, занимавший пост замминистра по вопросам материально-технического и информационно-компьютерного обеспечения.