На Камчатке ищут виновных в заражении гепатитом 49 пациентов онкодиспансера

В Камчатском краевом онкологическом диспансере зафиксирована масштабная вспышка вирусных гепатитов В и С среди пациентов, проходивших процедуру компьютерной томографии. Согласно решению Петропавловск-Камчатского городского суда от 27 декабря 2024 года, в период с ноября 2023-го по декабрь 2024 года зарегистрировано 49 подтвержденных случаев инфицирования. Из них 74% составляют случаи острой формы заболевания, 26% – хронической.

Как сообщает местное информационное агентство, расследование, инициированное после поступления многочисленных извещений в краевой Центр гигиены и эпидемиологии и территориальное управление Роспотребнадзора, выявило серьезные нарушения в обеспечении дезинфекционного режима. По предварительным данным, главным фактором распространения инфекции стало использование многодозовых флаконов физиологического раствора при проведении КТ с контрастированием.

По решению суда деятельность кабинета компьютерной томографии приостановлена на 30 суток. При этом представители онкодиспансера выразили обеспокоенность временным закрытием кабинета КТ, аргументируя это отсутствием альтернативных возможностей для проведения подобных исследований в регионе.

В публикации отмечается, что масштаб проблемы может быть значительно серьезнее, учитывая, что за два года через процедуру КТ в учреждении прошел 9271 человек, при ежедневном потоке в 20-25 пациентов.

В краевом Минздраве отреагировали на публикации в СМИ. Так, по словам главы ведомства Александра Гашкова, в регионе запущена прямая линия для консультирования граждан по вопросам заболеваний вирусами гепатита C и B. «В настоящее время ситуация с заражением вирусными гепатитами находится под контролем и не является критической. Все пациенты из группы риска были своевременно выявлены. В данный момент проводится забор крови. При наличии положительных анализов каждый из них получит необходимую медицинскую помощь на базе краевого центра СПИД», – заявил он. Ведется эпидемиологическое расследование.

gxpnews