FDA одобрило препарат AstraZeneca и Daiichi Sankyo для лечения рака молочной железы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Datroway (датопотамаб дерукстекан), разработанный британско-шведской AstraZeneca совместно с ее японским партнером Daiichi Sankyo. Лексредство предназначено для лечения рака молочной железы.

Назначать Datroway будут пациентам с запущенной формой рака, которые ранее проходили лечение. В декабре препарат был одобрен в Японии. Как сообщают в AstraZeneca, в США стоимость Datroway составит $4891 за флакон.

Препарат замедлял прогрессирование заболевания у пациентов с неоперабельной опухолью или множественными метастазами, распространившимися за пределы своего источника, на 37% эффективнее, чем химиотерапия. Медиана выживаемости без прогрессирования (PFS) составила 6,9 месяца у пациентов, получавших лечение препаратом Datroway, по сравнению с 4,9 месяца при химиотерапии.

AstraZeneca и Daiichi Sankyo заключили глобальное сотрудничество для совместной разработки и коммерциализации препарата в июле 2020 года в рамках сделки стоимостью до $6 млрд. Ранее, в 2019-м, партнеры добились одобрения совместно разработанного препарата Enhertu, который в том числе применяется для лечения рака молочной железы.

В декабре 2024 года AstraZeneca получила одобрение FDA на свой препарат Imfinzi (дурвалумаб) для лечения пациентов с мелкоклеточным раком легких ограниченной стадии (LS-SCLC), у которых не наблюдалось прогрессирования заболевания после химиотерапии и лучевой терапии. Это первая иммунотерапия, доступная для данной категории пациентов.

gxpnews