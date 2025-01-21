Gilead и США урегулировали патентный спор о препаратах для профилактики ВИЧ Truvada и Descovy

Компания Gilead Sciences и правительство США достигли соглашения по урегулированию патентного спора, касающегося препаратов Truvada и Descovy, предназначенных для профилактики ВИЧ, пишет Reuters. Это соглашение было заключено после того, как Gilead одержала победу в судебном разбирательстве в 2023 году, в ходе которого присяжные отклонили обвинения правительства в нарушении патентных прав. В 2023 году Gilead заработала более $1,8 млрд на этих препаратах в США.

В прошлом правительство США подало иск против Gilead, утверждая, что компания не компенсировала Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ущерб за участие в разработке препарата Truvada для профилактики ВИЧ. Согласно искам, CDC сыграли важную роль в доказательстве, что Truvada может предотвратить заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), но Gilead якобы не возместила затраты и не лицензировала патенты CDC, что привело к ущербу для правительства.

В иске правительство требовало компенсацию в размере до $691 млн от Truvada и $311 млн от Descovy, отмечая, что Gilead заработала более $1,8 млрд на этих препаратах только в 2023 году в США. Однако в рамках урегулирования спора стороны договорились о новом соглашении, подробности которого пока не раскрыты.

Представитель Gilead Дебора Тельман, генеральный юрисконсульт компании, выразила удовлетворение заключением соглашения, заявив, что оно позволит компании сосредоточить усилия на разработке инновационных препаратов для борьбы с опасными для жизни заболеваниями. Она подчеркнула важность этого шага для дальнейшего развития компании и улучшения доступности медицинских средств.

gxpnews