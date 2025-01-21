Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и о возобновлении казней через инъекции

В первый день второго президентского срока Дональд Трамп инициировал выход США из ВОЗ, мотивируя это неэффективностью организации и несправедливым распределением финансовой нагрузки между странами-участницами. Одновременно американский глава подписал указ о возобновлении федеральных казней, поручив Минюсту обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спустя восемь часов после вступления в должность.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, американский лидер обосновал свое решение неэффективностью мер ВОЗ по противодействию пандемии COVID-19, отсутствием необходимых реформ в работе организации и непропорционально высокой финансовой нагрузкой на США в сравнении с другими странами-участницами. Он привел в пример Китай, чьи взносы в бюджет ВОЗ почти на 90% меньше американских отчислений, что, по мнению Трампа, не отражает реальный экономический потенциал страны с населением в 1,4 млрд человек.

Эксперты отмечают, что прекращение членства Соединенных Штатов в организации может существенно ослабить ее возможности по быстрому реагированию на вспышки инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения по всему миру. Кроме того, после выхода из ВОЗ Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утратят доступ к международной базе данных, на основе которой ежегодно разрабатывается состав вакцин против гриппа.

Фонд семьи Кайзер (KFF) – аналитический центр по вопросам здравоохранения – сообщает, что четверть базового бюджета ВОЗ формируется за счет обязательных членских взносов Вашингтона. В последние годы диапазон ежегодных выплат США в пользу организации варьировался в пределах от 163 млн до 816 млн долл. Размер финансовых вложений рассчитывается преимущественно на основе валового внутреннего продукта.

Впервые Трамп предпринял попытку вывести страну из ВОЗ в июле 2020 года, на пике распространения коронавируса. На посту 45-го президента США он обвинил организацию в том, что она содействует Китаю в сокрытии информации о происхождении COVID-19. Однако новый американский президент Джо Байден сразу после инаугурации в 2021 году остановил процедуру выхода США из организации.

Годовой бюджет ВОЗ составляет около 6,8 млрд долл. Процедура выхода из нее, закрепленная в резолюции Конгресса США, требует уведомить об этом решении за год и полностью погасить финансовые обязательства перед организацией.

Также Трамп утвердил распоряжение о возобновлении смертной казни на федеральном уровне и поручил генеральному прокурору обеспечить штаты необходимыми препаратами для проведения процедуры летальной инъекции.

Документ обязывает Министерство юстиции США настаивать на высшей мере наказания за убийство сотрудников правоохранительных органов или особо тяжкие преступления, совершенные нелегальными иммигрантами.

Смертные приговоры в Соединенных Штатах не исполняются с 2021 года, когда Байден заменил их на пожизненное заключение. Первый срок Трампа отметился 13 казнями – больше, чем при любой другой администрации в современной американской истории. Для исполнения приговоров использовался пентобарбитал – барбитурат, оказывающий угнетающее действие на центральную нервную систему. В медицине препарат известен как снотворное средство, а в ветеринарии с его помощью усыпляют животных.

Фото: who.int

Владимир Заболотских

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