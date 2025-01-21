Депутаты обсудили с Минздравом изменение кода ОКВЭД для производственных аптек

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья обсудили с Минздравом и Минэкономразвития возможность изменить код ОКВЭД для производственных аптек, чтобы они могли получать поддержку от государства. Лицензия на эту деятельность есть почти у 1400 аптек, и только 400 из них занимаются изготовлением препаратов. Депутаты также намерены уйти от понятия «производственные аптеки» и заменить его на «аптечное изготовление».

Рабочая группа при Комитете Госдумы по охране здоровья обсудила предложения Минздрава и Минэкономразвития об изменении кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для фарморганизаций, чтобы они могли получать поддержку от государства. Как пишет «Парламентская газета», аптеки, изготавливающие препараты по индивидуальным рецептам, все чаще закрываются из-за экономической невыгоды.

По словам депутата Госдумы Айрата Фаррахова, лицензия на изготовление лекарств сейчас есть у почти 1400 аптечных организаций, при этом реально занимаются изготовлением лекарств только 400.

«Производственные аптеки не очень рентабельны и не очень интересны для бизнеса», — отметила зампредседателя комитета Татьяна Соломатина.

Фаррахов заявил, что проблема заключается в том, что аптечные организации в соответствии с ОКВЭД 2 относятся к коду 47.73 — «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», а деятельность в области здравоохранения относится к коду ОКВЭД 86.

«Такая коллизия лишает аптечное изготовление стимулов и региональных льгот для развития. Медицинские работники в аптечной организации лишаются льгот, выплат по формальному признаку. То, что социально значимая услуга — аптечное изготовление, внутриаптечная фасовка, отпуск льготных лекарств — приравнивается к коммерческой деятельности, глубоко несправедливо», — сказал депутат.

Рабочая группа по этому вопросу предлагает изменить коды ОКВЭД 2 и ОКПД 2 в части изготовления препаратов в аптеках. Это уравняет в правах фармработников аптек и сотрудников медорганизаций, а аптечное изготовление войдет в контур системы здравоохранения и социальную сферу.

Свои предложения о совершенствовании кода ОКВЭД для фарморганизаций готовят и в Минздраве. По словам замминистра здравоохранения Сергея Глаголева, принятые законодательные новеллы требуют «адаптации экономических механизмов работы специалистов в аптеках, самих аптек к их действительной роли, которые они играют в здравоохранении». Ведомство предложило Минэкономразвития предоставлять аптекам два кода в зависимости от видов работ и услуг, которые они оказывают. Так, аптеки, которые занимаются изготовлением лекарств, смогут получить код в сфере здравоохранения.

В Минэкономразвития на проблему смотрят иначе. Директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства Святослав Сорокин предложил выделить производственные аптеки в отдельный вид деятельности и отнести их к коду ОКВЭД 21, означающему производство лекарственных средств. Фаррахов выступил против такого решения, предложив уйти от понятия «производственные аптеки», а подойти к «аптечному изготовлению». Он объяснил это тем, что у крупного производства нет проблем с финансированием, а аптечное изготовление нуждается в поддержке.

Следующая встреча рабочей группы назначена на конец февраля.

Эксперты считают, что аптекам нет смысла просить регуляторов о введении второго кода экономической деятельности, поскольку все льготы и преференции предоставляются организациям по основному коду ОКВЭД. Но даже при смене основного кода фармработники вряд ли существенно улучшат условия труда. Смена кода в классификаторе будет иметь отложенный положительный эффект, в частности, в восстановлении кадрового потенциала отрасли.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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