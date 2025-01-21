ФАС: в 2024 году 820 цен на препараты снизились в среднем на 16%

Всего в прошлом году ФАС провела экономический анализ 11 176 цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП (более 600 МНН), из них согласовано 10 257, в том числе 1 283 цены (107 МНН) для устранения рисков дефицита препаратов.

Экономический анализ и согласование заявленных производителями цен на препараты из перечня ЖНВЛП, как отмечает служба, обеспечивают их ценовую и ассортиментную доступность для граждан.

Так, в январе 2024 года ФАС на 40% снизила стоимость Осимертиниба от ООО «Аксельфарм» относительно оригинального препарата Тагриссо (осимертиниб) от AstraZeneca. Цена упаковки дженерика из 10 таблеток в дозировке 80 мг составила 50 341 рубль. Стоимость Тагриссо тогда составляла 83 333 рубля.

В декабре ФАС признала необоснованным повышение цены на препарат Ко-Дальнева (амлодипин+индапамид+периндоприл) от КРКА, применяемый в терапии артериальной гипертензии. По данным регулятора, компания повысила стоимость лекарства на 10–16% в зависимости от дозировки. Служба предписала КРКА установить экономически обоснованную цену на отдельные дозировки не имеющего аналогов лекарственного препарата.

В конце того же месяца служба понизила цену на препарат от ВИЧ-инфекции Фосфаладин (ламивудин+фосфазид) от российского ООО «АЗТ Фарма» на 67%. Цена на упаковку таблеток в дозировке 150 мг + 400 мг согласована на уровне 1,6 тысячи рублей.