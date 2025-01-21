Правительство намерено ввести автоматические штрафы за нарушения в системе маркировки

В ближайшее время будет запущена система автоматического наложения штрафов на компании, нарушающие правила маркировки продукции, заявил руководитель департамента цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Минпромторга Владислав Заславский. В настоящее время правительство изучает различные виды нарушений.

Заславский пояснил, что автоматические санкции будут применяться к участникам рынка за торговлю без регистрации в системе маркировки, реализацию товаров с истекшим сроком годности вопреки запрету, а также за продажу продукции по ценам, не соответствующим государственным нормативам в рамках действующего разрешительного режима.

По словам представителя министерства, внедрение автоматических штрафов в совокупности с системой оценки рисков, разрешительным режимом на кассах и автоматическими предупреждениями обеспечит эффективный контроль за соблюдением обязательных требований без необходимости проведения традиционных проверочных мероприятий.

gxpnews