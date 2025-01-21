Суд в Иркутской области рассмотрит требование о банкротстве Усолье-Сибирского химфармзавода

Межрайонная налоговая инспекция № 24 Иркутской области инициировала процедуру банкротства одного из старейших фармацевтических предприятий региона. В центре внимания оказалось АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», накопившее задолженность перед бюджетом в размере 333,7 млн рублей. Арбитражный суд региона уже принял заявление к рассмотрению, назначив первое слушание на 28 января.

Примечательно, что это не первая попытка обанкротить предприятие. Ранее, в конце 2022 года, похожая ситуация разрешилась подписанием мирового соглашения при сумме долга в 356 млн рублей.

История завода берет начало в 1966 году, когда в Усолье-Сибирском началось строительство производственного комплекса. К 1970 году предприятие освоило выпуск первого препарата – анальгина, а впоследствии стало монополистом по ряду фармацевтических позиций в СССР.

После приватизации 2002 года завод сохранил свои ключевые компетенции, продолжая разрабатывать и производить широкий спектр фармацевтических субстанций, включая психотропные и сильнодействующие препараты. Сегодня предприятие входит в список системообразующих организаций области, однако его финансовое положение вызывает серьезные опасения у контролирующих органов.

gxpnews