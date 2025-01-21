Пациенты с муковисцидозом в Москве прерывают лечение из-за отсутствия препарата

Острая нехватка препарата «Трилекса», используемого для лечения муковисцидоза у детей, продолжает вызывать серьезную обеспокоенность у пациентского сообщества. Согласно данным благотворительного фонда «Не опоздай», в Москве 48 детей на данный момент не обеспечены терапией, из-за чего некоторым из них пришлось прервать лечение. Об этом сообщает «Медвестник».

В то время как некоторые регионы России успешно обеспечивают своих пациентов оригинальным препаратом «Трикафта», московские дети остаются без необходимого лечения, отмечают в фонде.

Ситуация осложняется задержками в проведении тендеров на поставку «Трилексы». В ноябре 2024 года, сразу после регистрации препарата в России, его поставщик выиграл торги, однако из-за жалобы дистрибьютора оригинального лекарственного препарата процесс поставки был приостановлен. В начале декабря комиссия ФАС по контролю закупок признала необоснованными жалобы Sanofi на результаты аукционов по закупке «Трилексы». Тогда в «Круге добра» предупредили, что у некоторых детей лекарство может закончиться уже в последние дни декабря.

Несмотря на проведенные переговоры с представителями Министерства здравоохранения и фонда «Круг добра», существенного прогресса в решении проблемы достигнуть не удалось, заявляют сегодня в фонде «Не опоздай». Более того, тревогу у родителей детей вызывает не только отсутствие препарата, но и вопросы его терапевтической эффективности по сравнению с оригинальным лекарством.

В конце декабря 2024 года пациенты с муковисцидозом и их представители направили в Генпрокуратуру, Следственный комитет и омбудсмену коллективную жалобу на регистрацию и закупку структурой Минздрава препарата «Трилекса». Они попросили проверить законность регистрации лексредства в России и обоснованность заключения госконтрактов на закупку аналога. В пресс-службе Минздрава в ответ заявили, что «Трилекса» соответствует требованиям, предъявляемым к признанию качества регистрируемых препаратов на основании лабораторной экспертизы и оценки нормативной документации.

gxpnews