В ГНЦ «Вектор» создали способ получения противовирусных препаратов из базидиальных грибов

Научный центр вирусологии «Вектор» разработал и запатентовал метод получения противовирусного средства на основе грибных экстрактов. Исследование базируется на использовании трех видов базидиальных грибов: чаги, вешенки и трутовика бугристого.

Базидиальные грибы, насчитывающие около 30 тысяч видов, характеризуются наличием специфических микроструктур – базидий, обеспечивающих споровое размножение. К данному классу относятся многие распространенные виды, включая трутовики, дождевики и шампиньоны. Противовирусные свойства базидиомицетов до настоящего времени оставались недостаточно изученными, считают разработчики препарата.

Методика его получения включает измельчение грибного сырья с последующей термической обработкой в водной среде при температуре 90-100 °C. Экстракция проводится в различных пропорциях для каждого вида гриба. Полученный раствор подвергается центрифугированию и фильтрации для отделения твердой фазы. Конечный продукт представляет собой водно-спиртовой раствор грибных экстрактов.

Лабораторные исследования различных комбинаций экстрактов подтвердили их ингибирующее действие на ВИЧ, коронавирусную инфекцию и вирусы гриппа типа А. Разработанный метод позволяет получать средства, которые могут быть эффективны против патогенных вирусов, поражающих человека и животных, утверждают в «Векторе».

Ранее «Вектор» сообщил о завершении клинических исследований нового противовирусного средства «НИОХ-14», предназначенного для лечения оспы обезьян (mpox).

gxpnews