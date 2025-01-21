Подмосковье переходит на дистанционное продление льготных рецептов

В Московской области запустят систему продления рецептов на льготные медикаменты через телемедицинские сервисы. Ожидается, что нововведение, старт которого запланирован на весну 2025 года, позволит существенно разгрузить медицинские учреждения, которые ежедневно обслуживают 40-60 тысяч обращений только по вопросам продления рецептов.

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, модернизация подмосковной системы здравоохранения не ограничивается только цифровыми решениями. Он подчеркивает комплексный подход к развитию медицинской инфраструктуры, включающий строительство современных поликлиник и реновацию существующих медучреждений.

«Мы внимательно относимся ко всему, что касается жалоб, обращений, специфики в системе здравоохранения. Стараемся, чтобы и уровень доверия, и качество оказываемых медицинский услуг заметно менялись», – заявил он.

Воробьев также сообщил, что 2025 год ознаменуется внедрением усовершенствованной системы управления врачебным расписанием. Администраторы будут проводить регулярный мониторинг доступности специалистов каждые три часа, оптимизируя рабочее время врачей и улучшая доступность медицинской помощи для пациентов.

В том числе будет проведено внедрение виртуального помощника «Светлана», который возьмет на себя функции записи на телемедицинские консультации, организации плановых исследований и информационной поддержки пациентов по различным вопросам, включая оформление больничных листов.

gxpnews